इटली में यहां होगी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी! मिलने लगी बधाई

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक दूसरे के प्रति सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार करते रहते हैं। दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। पिछले दिनों ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों इस साल नवंबर में इटली में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स में शादी की तारीख के साथ वेडिंग वेन्यू की भी जानकारी सामने आई है। शादी की डेट सामने आते ही लोगों ने कपल को सोशल मीडिया पर बधाई देना भी शुरू कर दिया है।

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अफवाह थी कि कपल इटली के लेक कोमो में सात फेरे ले सकते हैं। फिल्मफेयर ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा- दीपवीर के लिए 20 नवंबर बेहद खास दिन है क्योंकि शादी की यह ऑफिशियल तारीख है। रणवीर और दीपिका की शादी में केवल चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, ”यह दीपिका-रणवीर के लिए बेहद खास दिन है और वे दोनों चाहते हैं कि शादी के समय केवल करीबी लोग ही मौजूद रहें। ज्यादातर इनमें परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हैं। गेस्ट लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा 30 लोगों को शामिल किया गया है जैसा कि वे दोनों चाहते थे। इटली दीपिका और रणवीर की पसंदीदा जगह है। वे दोनों इस खास दिन को बेहद प्राइवेट तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। भारत वापस आते ही कपल एक ग्रैंड वेडिंग रिप्सेशन को होस्ट करने का विचार कर रहा है।”

Great couple! Great locale in Italy! Great event!

Wishing @RanveerOfficial and @deepikapadukone a wonderful wedding, and a lifetime of happiness. https://t.co/pPY6gBol8Z

