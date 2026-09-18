बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। इसी बीच दीपिका और रणवीर एक बार फिर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। इस दौरान रणवीर के माता-पिता भी उनके साथ नजर आए। मंदिर से दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

खास बात यह है कि दीपिका ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान भी बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं। सितंबर 2024 में बेटी दुआ के जन्म से कुछ दिन पहले दीपिका, रणवीर और उनका परिवार सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा था। उस समय दीपिका ने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। मंदिर से सामने आईं उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

इसके कुछ ही दिन बाद दीपिका और रणवीर माता-पिता बने थे। दीपिका ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा है। अब जब कपल अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है, दोनों एक बार फिर सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।

दीपिका और रणवीर के साथ उनके परिवार के सदस्य भी साथ नजर आए। दोनों ने मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान दीपिका ने मल्टीकलर का सूट पहना था और रणवीर पर्पल रंग के कुर्ते में दिखे।

सिद्धिविनायक के दर्शन के अलावा रणवीर सिंह गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल भी पहुंचे थे। उनकी वहां की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अभिनेता ने पंडाल में बप्पा के दर्शन किए, फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे बातचीत भी की।

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इस दौरान रणवीर ने ऐलान किया कि वो 1000 बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। रणवीर ने कहा, “गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर, मैं सेवा संकल्प अभियान से जुड़कर 1000 बेटियों की पढ़ाई में मदद करने का संकल्प लेता हूं। आशा है कि इसके चलते बप्पा खुश होंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर रहेगा।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…