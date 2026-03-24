2017 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में दीपिका को बेस्ट स्टाइल आइकन का अवॉर्ड मिला था। अवॉर्ड लेते हुए उन्होंने अपने स्टाइल के पीछे काम करने वाली पूरी टीम- डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नीशियंस का दिल से धन्यवाद किया।

इसके बाद करण जौहर ने उन्हें स्टेज पर रोककर अपने खास सेगमेंट ‘खटिया विद करण’ में शामिल किया। बातचीत की शुरुआत में करण ने दीपिका से उनके बचपन और खेलों के बारे में पूछा। दीपिका ने बताया कि उन्होंने स्कूल के दिनों में पिट्ठू, गिल्ली-डंडा और खो-खो जैसे देसी खेल खूब खेले हैं।

जब करण ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी नहाना स्किप किया है, तो दीपिका ने तुरंत “कभी नहीं” कहकर जवाब दिया।

स्ट्रीट फूड पर बात करते हुए दीपिका ने बताया कि उन्हें गोलगप्पे बेहद पसंद हैं और वो खुद लाइन में लगकर चाट खाती हैं, यहां तक कि एक्स्ट्रा पानी भी मांगती हैं।

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खाने-पीने और कुकिंग पर चर्चा के दौरान जब करण ने खिचड़ी बनाने के लिए चावल की मात्रा पूछी, तो दीपिका ने मज़ाक में कहा कि इसका सही जवाब तो रेखा जी ही दे सकती हैं।

दीपिका ने यह भी बताया कि वह खुद खाना बनाती हैं और सेट पर टिफिन लेकर जाती हैं। इस पर करण काफी इम्प्रेस हो गए। मुस्कुराते हुए दीपिका ने कहा, “मैं बहुत डोमेस्टिकेटेड हूं, करण” जिस पर सभी हंस पड़े।

रैपिड-फायर राउंड में करण ने पूछा कि वह किसे राखी बांधना चाहेंगी। दीपिका ने तुरंत जवाब दिया- “करण जौहर।” इस पर करण ने मजाक करते हुए कहा कि वह सबके ‘भाई’ बन जाते हैं।

मस्ती जारी रखते हुए दीपिका ने कहा कि वह सिद्धार्थ मल्होत्रा की शर्ट के बटन बंद करना चाहेंगी और शाहरुख खान के कान में कुछ फुसफुसाना चाहेंगी।

जब ‘चंपी’ (तेल मालिश) देने की बात आई, तो उन्होंने रणवीर सिंह का नाम लिया। इस पर करण ने ‘राम-लीला’ का मजेदार संदर्भ देते हुए उन्हें छेड़ा।

वर्ड एसोसिएशन गेम में “कब्ज़” सुनते ही दीपिका ने तुरंत अमिताभ बच्चन का नाम लिया, जो उनकी फिल्म ‘पीकू’ की याद दिलाता है।

हालांकि “बदबू वाली सांस” वाले सवाल पर वह थोड़ा झिझक गईं और बोलीं कि उनके दिमाग में कई नाम आ रहे हैं, लेकिन वह ऑन-एयर नहीं बताना चाहेंगी। इस पर करण भी हंस पड़े।

आखिर में करण ने दीपिका की स्पोर्टिंग नेचर की तारीफ करते हुए सेगमेंट खत्म किया।

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