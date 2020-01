Jnu Violence: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म छपाक के प्रोमोशन के लिए राजधानी दिल्ली में हैं। 5 जनवरी को जेएनयू कैंपस में नकाबपोशों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर हमले को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जेएनयू में भी कन्हैया के नेतृत्व में प्रोटेस्ट जारी है जिसमें दीपिका भी 7 जनवरी की शाम पहुंची। दीपिका यहां लगभग 10 मिनट रहीं लेकिन एक शब्द तक नहीं बोलीं।

इस दौरान दीपिका की चुप्पी छात्रों को खटकी! कन्हैया कुमार जो प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने कहा कि अच्छा दीपिका यहां आईं थीं। हम नहीं देख पाए। यही नहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि ना ही उनसे मिले ना ही कोई बात हुई है। हालांकि इस बात को लेकर लोगों ने कन्हैया कुमार को घसीटा है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह दीपिका के ठीक सामने नजर आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ठीक सामने खड़ी है और बहाने बना रहा है कि नहीं देखा।

वहीं दीपिका ने जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) अध्यक्ष आइशी घोष से भी मुलाकात की जो हिंसा में घायल हो गईं थीं। इस दौरान आइशी ने दीपिका से कहा कि ‘आपकी एक हस्ती है तो आप को बोलना चाहिए।’ आइशी के इस बात पर दीपिका ने मुस्कुरा कर हाथ जोड़ लिए।गौरतलब है कि दीपिका के जेएनयू पहुंचने को लेकर लोग उनकी फिल्म छपाक का बहिष्कार कर रहे हैं। लोग ट्विटर पर हैश टैग #BoycottChhapaak ट्रेंड करा रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि दीपिका का यह फिल्म प्रोमोश का स्टंट था।

बता दें फिल्म क्रिटिक सुमित कडेल ने दीपिका पादुकोण के JNU पहुंचने पर निशाने पर लिया है। सुमिन ने अपना एक पुराना ट्विट को रीट्विट करते हुए लिखा कि पद्मावत के समय आप सही थीं और आपका साथ दिया था लेकिन टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ आप खड़े होकर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है।

#WATCH Delhi: Deepika Padukone greets Jawaharlal Nehru University Student Union (JNUSU) President Aishe Ghosh at the university, during protest against #JNUViolence. (earlier visuals) pic.twitter.com/aFzIF10HI2

— ANI (@ANI) January 7, 2020