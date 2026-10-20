दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी दूसरी बेटी की पहली तस्वीर शेयर की है। दशहरे के मौके पर दोनों ने अपनी बेटी की झलक फैंस को दिखाई है। साथ ही उसका नाम भी रिवील किया है। कपल ने अपनी बेटी का नाम देवी रखा है।

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर 19 सितंबर को दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। 8 सितंबर 2024 में दोनों ने अपनी पहली बेटी का स्वागत किया था। जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा है।

अब कपल ने दशहरे के मौके पर अपने पूरे परिवार की तस्वीर शेयर की है, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, उनकी बड़ी बेटी दुआ और उनकी नवजात बेटी नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ कपल ने एक भावुक संदेश भी लिखा, “प्यार और खुशियों से भरपूर… देवी पादुकोण सिंह।” इस कैप्शन के साथ उन्हें ईविल आई भी लगाई है।

तस्वीर में उनकी बड़ी बेटी दुआ अपनी छोटी बहन का प्यार से स्वागत करती नजर आ रही हैं, वहीं दीपिका और रणवीर अपनी नवजात बेटी के साथ इस अनमोल पल को संजोते दिख रहे हैं।

रणवीर और दीपिका की बेटी का ये नाम भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह नाम ईश्वर के दिव्य स्वरूप, शक्ति, सुंदरता, गरिमा और नारी शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में बेटी के इस खूबसूरत नाम की घोषणा दशहरे की शुभ भावना, देवी शक्ति के आशीर्वाद और माता-पिता बनने की खुशियों को एक साथ जोड़ती है।

बिपाशा बसु की बेटी का नाम भी है देवी

बॉलीवुड में बच्चों के नाम रखने को लेकर सितारों की पसंद अक्सर चर्चा में रहती है। खास बात यह है कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी के अलावा बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने भी अपनी बेटी का नाम देवी रखा है।

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने नवंबर 2022 में अपनी बेटी का स्वागत किया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम देवी बसु सिंह ग्रोवर रखा।