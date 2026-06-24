दूसरे बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहीं दीपिका पादुकोण ने महिला क्रिकेटरों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की नई मातृत्व सहायता नीति का स्वागत किया है।

एक्ट्रेस ने मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ICC द्वारा जारी नई मातृत्व वापसी (मेटरनिटी रिटर्न) गाइडलाइंस की सराहना की। इस पहल से जुड़ी एक तस्वीर शेयर करते हुए दीपिका ने इसे “महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण” बताया।

ICC की नई मातृत्व नीति क्या है?

ICC की नई गाइडलाइंस के तहत हाल ही में मां बनी महिला क्रिकेटरों के लिए एक संरचित पोस्ट-प्रेग्नेंसी रिटर्न-टू-प्ले कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस नीति के तहत महिला खिलाड़ियों को मां बनने के बाद खेल में वापसी करने में मदद मिलेगी। उन्हें डॉक्टर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता, शरीर के अनुसार रिकवरी की योजना, जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग का समय, बच्चे की देखभाल के लिए सहायता और नवजात शिशु की देखरेख से जुड़ी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस पहल का मकसद यह है कि महिला खिलाड़ियों को मां बनने और अपने खेल करियर में से किसी एक को चुनने की मजबूरी न हो। वे परिवार और करियर, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ सकें।

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ICC की इस नई नीति का समर्थन करके दीपिका पादुकोण ने उन मुद्दों पर अपनी आवाज फिर से उठाई है, जिनके बारे में वह लंबे समय से बात करती रही हैं। दीपिका मानसिक स्वास्थ्य, काम और निजी जिंदगी के संतुलन, और मां बनने के बाद महिलाओं को दोबारा काम शुरू करने में बेहतर सहयोग मिलने की जरूरत पर लगातार जोर देती रही हैं।

पिछले एक साल में यह मुद्दा इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि दीपिका खुद मां बनने के बाद अपने परिवार और अभिनय करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं।

आठ घंटे काम करने की वकालत

दीपिका पादुकोण लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में तय और संतुलित कामकाजी घंटों की पैरवी करती रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आजकल जरूरत से ज्यादा काम करना सामान्य बात मान ली गई है, जबकि लगातार काम करने से मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ती है। उनके मुताबिक, दिन में आठ घंटे काम करना पर्याप्त है और कोई भी व्यक्ति तभी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जब वह स्वस्थ और तरोताजा हो।

दीपिका ने बताया कि उनकी कंपनी में सोमवार से शुक्रवार तक केवल आठ घंटे काम करने का नियम है। वहां मातृत्व और पितृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। उनका मानना है कि बच्चों को कार्यस्थल पर लाने को भी सामान्य माना जाना चाहिए।

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फिल्मों से बाहर होने पर हुई थी चर्चा

मां बनने के बाद तय कार्य-घंटों और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर दीपिका का नाम काफी सुर्खियों में रहा। खबरें आई थीं कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में काम के समय और कुछ अन्य शर्तों को लेकर मतभेद होने के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में Kalki 2898 AD 2 को लेकर भी ऐसी अटकलें लगीं कि शेड्यूलिंग से जुड़े कारणों की वजह से वह सीक्वल का हिस्सा नहीं बनीं। हालांकि, किसी भी फिल्म की टीम ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि इसकी वजह उनकी आठ घंटे काम करने की मांग थी।

ब्रूट इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दीपिका ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा, “मुझे नहीं लगता कि मेरी मांग किसी भी तरह से अनुचित है। जो लोग लंबे समय से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वे जानते हैं कि यहां काम करने की परिस्थितियां कैसी होती हैं। और मैं यह एक टॉप स्टार होने के नाते कह रही हूं। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी लोगों, खासकर क्रू मेंबर्स की कार्य परिस्थितियां कैसी होती होंगी।”