अब हरियाणा में लगा ‘पद्मावत’ पर बैन, करणी सेन प्रमुख बोले- पूरे देश में करेंगे विरोध

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ इस शुक्रवार 25 जनवरी को रिलीज हो रही हैं। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ गुजरात के अलावा हरियाणा में भी रिलीज नहीं की जाएगी। जी हां, पिछले दिनों गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने कहा था कि यह फिल्म गुजात में रिलीज नहीं होगी। वहीं अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी फिल्म के लिए कहा है कि ‘पद्मावत’ हरियाणा में रिलीज नहीं होगी।

एएनआई के ट्वीट के मुताबिक अनिल विज ने कहा है, ‘सीएम ने कहा था कि वह फिल्म के बारे में सेंसर बोर्ड का फैसला आने के बाद फैसला लेंगे। मीटिंग में मैंने कहा है कि लॉ और ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए फिल्म बैन होनी चाहिए। कैबिनेट ने इस बात का सपोर्ट किया है और अब हमने फैसला लिया है कि फिल्म हरियाणा में रिलीज नहीं होगी।’ इसके अलावा एएनआई ने एक और ट्वीट जारी कर पोस्ट किया है। इस ट्वीट में लिखा गया है, ‘धौलपुर: पद्मावत पर राजपूत करणी सेना का प्रदर्शन जारी, लोकेंद्र सिंह कलवी ने कहा है कि हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं’। करणी सेना प्रमुख के प्रमुख ने कहा है कि फिल्म बैन को लेकर पूरे देश में विरोध किया जाएगा।

इसके चलते हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट लिख कहा, ‘फिल्म पद्मावत’ हरियाणा में बैन है।’

CM earlier said we will take decision after censor board passes it. In this meeting, I said it should be banned in #Haryana keeping in view law & order situation in state. Cabinet supported this & we decided it will be banned in Haryana: Anil Vij, Haryana Minister on #Padmaavat pic.twitter.com/GNJZSI0Mvb

— ANI (@ANI) January 16, 2018