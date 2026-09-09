दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही अपनी लाइफ में अपने दूसरे बेबी का वेलकम करने वाले हैं। कपल ने अपनी बेटी दुआ के साथ शानदार मेटरनिटी फोटोशूट कराया है और अपने फैंस के साथ इन तस्वीरों को साझा किया है।

ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में दीपिका और रणवीर काफी प्यारे लगे। इन तस्वीरों को देखते ही फैंस के रिएक्शन सामने आने लगे, जहां उन्होंने लिखा कि दुआ बिल्कुल रणवीर की कॉपी लगती हैं।

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एक तस्वीर में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के बेहद करीब खड़े नजर आ रहे हैं। वह प्यार से दीपिका के बेबी बंप पर हाथ रखे हुए हैं और दोनों माथे से माथा मिलाकर मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं।

इस दौरान दीपिका फिटेड लेस आउटफिट में नजर आईं, जो उनके बढ़ते बेबी बंप को खूबसूरती से उभार रहा था। वहीं, रणवीर ने सफेद शर्ट और ट्राउजर में अपना लुक बेहद सिंपल रखा।

एक दूसरी तस्वीर में उनकी बेटी दुआ भी नजर आ रही हैं। तस्वीर में दुआ अपने माता-पिता के बीच खड़ी होकर मासूमियत से चेहरा छिपाती दिखाई देती हैं, जबकि दीपिका और रणवीर उनके पास बैठकर पोज दे रहे हैं। रणवीर और दीपिका ने अब तक दुआ को लाइमलाइट और पब्लिक की नजरों से काफी दूर रखा है। ऐसे में परिवार की यह झलक फैंस के लिए बेहद खास और दिल छू लेने वाली है।

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी बेटी दुआ को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। ये दूसरी बार है जब उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीरों को फैंस के साथ साझा किया।

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दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर 2024 को अपनी पहली बेटी दुआ पादुकोण सिंह का स्वागत किया था। इसके बाद से ही दोनों कलाकार अपनी बेटी की जिंदगी को निजी रखने को लेकर काफी ध्यान रखते हैं।

इस साल की शुरुआत में कपल ने एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी। इस खास तस्वीर में दुआ अपने हाथ में प्रेग्नेंसी टेस्ट पकड़े नजर आई थीं, जिसमें दो गुलाबी लाइनें दिखाई दे रही थीं। तस्वीर में दीपिका और रणवीर ने दुआ के हाथ को प्यार से थामा हुआ था। दीपिका ने इस पोस्ट के कैप्शन में नजर से बचाने वाले इमोजी भी शेयर किए थे।