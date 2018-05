फिटनेस चैलेंज लेकर ट्रोल हो गई दीपिका पादुकोण, लोगों ने बुरी तरह उड़ाया मजाक

कुछ महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के माध्यम से ‘मन की बात’ शो पर लोगों को फिट रहने की सलाह दी। तब से एक फिटनेस का दौर चालू हो गया है जिसे फिटनेस मोमेंट भी कहा जा रहा है। इसके चलते केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देश भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने ले लिए इस चैलेंज की शुरुआत की। इसके चलते उन्होंने ‘हम फिट तो इंडिया फिट’ का नारा दिया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया।

वीडियो में राठौड़ ने क्रिकेट टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और बैडमिंटन प्लेयर सायना नेहवाल को टैग किया। इस दौरान पीवी सिंधू ने ‘पद्मावत’ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी फिटनेस चैलेंज दिया और अपने पोस्ट पर टैग किया। इस दौरान दीपिका पादुकोण ने पीवी सिंधू का चैलेंज एक्सेप्ट किया और इंस्टाग्राम में बूमरिंग वीडियो के जरिए इसे पूरा किया। वीडियो में एक्ट्रेस जॉगिंग करते हुए नजर आ रही थीं।

दीपिका का ये वीडियो इंटरनेट पर आते ही खूब रीट्वीट होने लगा वहीं इसे कई लाइक्स भी मिले। लेकिन दीपिका पादुकोण के इस वीडियो को देखते ही कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दीपिका ने अपने वीडियो को ट्वीट करते हुए कैप्शन दिया था- ‘मैं फिटनेस को लेकर काफी पैशनिट हूं। अब ये मेरा ओबसेशन हो गया है। रनिंग.. थैंक्यू पीवी सिंधू। चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है।’ बता दें, दीपिका का ये वीडियो 2 हफ्ते पुराना है। इसको लेकर लोगों ने उनकी क्लास लेना शुरू कर दिया।

इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा- ‘आपने इसे यहां क्यों पोस्ट किया, आप पहले ही इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुकी हैं। हम आपसे कुछ नया और अलग चाहते हैं। कम से कम अपने फैन्स के बारे में सोचिए।’ देखें इसके अलावा दीपिका को यूजर्स ने और क्या-क्या कमेंट किए।

Ese acha to sunny leoni ne kiya hota bc akal se paidal — Follow Back (@followback722) May 25, 2018

Kay nautaki he ye time pass mat kar nikal yaha se tume challenge samaj nahi aaya khopdi bheja hota to samaj aata dipu — Follow Back (@followback722) May 25, 2018

अरे पोस्ट करने का मन नहीं था तो फिर क्यों किया ….. कमसे काम इसमें तो एडिटिंग ना करो मेरी और हम सबकी पद्मावती — rohit shukla (@rs60500) May 26, 2018

Ha ha ha..this is cheating,this video had been uploaded 2 week ago..

So challenge is still remaining…#HumFitTohIndiaFit — Khyati Shah (@Khyati_official) May 25, 2018

Why u did that….u post it on Instagram already….we expect something different from you…..at least think about ur fans — Manjeet Chaudhary (@Manjeet10675196) May 26, 2018

