अब Photographer बनीं दीपिका पादुकोण!

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म ‘तमाशा’ में फोटोग्राफर का किरदार निभाती नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड के जानेमाने निर्देशक इम्तियाज अली इन दिनों दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को लेकर फिल्म ‘तमाशा’ बना रहे हैं।

तमाशा के ऑफिशियल पेज पर फिल्म का एक और फोटो पोस्ट किया गया है। इसे दीपिका पादुकोण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है।

How Ranbir, Deepika and Imtiaz are making @Tamasha promotions a pleasure for the audience. https://t.co/TOMh4pNHe7 pic.twitter.com/pb7mdawuJg

