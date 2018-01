दीपिका पादुकोण के फैंस ने उन्हें दिया दिल छू लेने वाला तोहफा, एक्ट्रेस बोलीं- ये गिफ्ट है बेस्ट

बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपना 32वां जन्मदिन मनाया। वहीं दीपिका को उनके फैंस ने एक खास तोहफा दिया। दीपिका पादुकोण के एक फैन ग्रुप ने फंड इकट्ठा कर उन लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया जिनके पास पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता। इस फैन क्लब ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए दीपिका पादुकोण को भी टैग किया। दीपिका के फैन ग्रुप ने ट्विटर पर इस नेक काम की तस्वीर शेयर कर लिखा, ‘दीपिका पादुकोण को यह हमारी तरफ से तोहफा है। हम अरब फैन ने जरूरतमंद गांव के लिए पानी का इंतजाम करने का सोचा और यह वॉटर वेल तैयार किया। आशा है आपको पसंद आएगा।’

वहीं दीपिका ने जब इस पोस्ट को देखा तो उन्हें ये देख खुशी हुई। इसके चलते दीपिका ने अपने फैंस को इस नेक काम के लिए शुक्रिया कहा। इतना ही नहीं इस ग्रुप को रिप्लाई करते हुए दीपिका पादुकोण ने लिखा,’आपकी इस उदारता और नेक काम के लिए मेरा दिल गदगद है। यह कदम दुनिया को बेहतर और खुश बनाने के लिए है। यह मेरे लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। लव यू, प्राउड ऑफ यू।’

बता दें, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। वहीं इस फिल्म के अपोजिट अक्षय कुमार, सोनम कपर और रधिका आप्टे स्टारर फिल्म ‘पैडमैन’ रिलीज हो रही है।

This is our gift for @deepikapadukone birthday We Arab fan donated to build a water well in one of the needy villages We Hope you liked it #HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/DhTP7qAAMz

it fills my heart to see your generosity & contribution in making this world a better & happier place.This is the best birthday gift I could’ve asked for.I love you & I’m so proud of you all. https://t.co/kQYZiDMGEZ

— Deepika Padukone (@deepikapadukone) January 8, 2018