Deepika Padukone-Ranveer Singh Wedding: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी इटली में धूमधाम से हुई। दीपिका और रणवीर के फैंस बेसब्री से शादी की तस्वीरों का इंतज़ार कर रहे थे। इटली के लेक कोमो से लोकेशन की कई तस्वीरें सामने भी आईं थी। इसके बाद से रणवीर और दीपिका के फैंस भी कई नई दिलचस्प गतिविधियों में मशगूल हैं।

दरअसल फैंस भी एक अनोखे अंदाज़ में दीपिका और रणवीर की शादी का जश्न मना रहे हैं। कई फैंस सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहे हैं और उसकी जगह दीपिका की सबसे खूबसूरत तस्वीर को अपनी डीपी बना रहे हैं। गौरतलब है कि हर घंटे 2500 ट्वीट्स को पुश किया जाता है, ऐसे में फैंस, हैश #DPismyDP को पूरा दिन चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

Change your display picture to your favourite picture of the beautiful bride @deepikapadukone celebrating her union with Ranveer Singh!

Let’s change our DPs to DP and post with #DPismyDP

Dont forget the hashtag to contribute pic.twitter.com/xSCQk1eYN7

