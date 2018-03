बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं, हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हाल ही में रणवीर और दीपिका एक अवॉर्ड फंक्शन का हिस्सा बनें थे। रणवीर और दीपिका दोनों को ही अवॉर्ड मिले। जिसके बाद रणवीर ने सोशल मीडिया पर अवॉर्ड के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। रणवीर कपूर की पोस्ट में दीपिका पादुकोण ने कमेंट किया हालांकि कुछ समय के बाद ही दीपिका ने रणवीर की पोस्ट से कमेंट को डिलीट कर दिया। दीपिका का कमेंट कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

हाल ऑफ फेम अवॉर्ड्स फंक्शन का हिस्सा बनें रणवीर और दीपिका को ‘एंटरटेनर ऑफ द ईयर’ से नवाजा गया था। रणवीर सिंह ने अवॉर्ड के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, रणवीर सिंह की तस्वीर पर दीपिका पादुकोण ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘माइन’। इसके साथ ही दीपिका ने एक हर्ट इमोजी का भी इस्तेमाल किया। दीपिका के कमेंट करते ही ट्विटर पर फैंस अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगें।

@deepikapadukone «mine….» nice move deepika to express love smart girl what do you think if you deleted your comment we will not see it ! We will be always after you to the day if marriage because we love you @DeepVeerNews @RanveerOfficial pic.twitter.com/rJXkN4K7Ar

