इन दिनों हर तरफ रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’ की बात हो रही है। तमाम सेलिब्रिटीज ने फिल्म की तारीफ की है, लेकिन दीपिका पादुकोण ने अपने पति की फिल्म को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही कोई पोस्ट किया। जिसके लिए उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया। मगर हाल ही में दीपिका, रणवीर के साथ फिल्म का जश्न मनाती दिखीं। जिसके बाद उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब मिला।

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाल ही में मुंबई में एक लंच डेट पर गए। बेने नाम के एक साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय रेस्तरां के इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी मडोसा खाते हुए एक सेल्फी शेयर की। ये वो रेस्तरां है, जहां अक्सर सेलेब्रिटीज जाते हैं। अब इनकी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों रेस्तरां के अंदर स्टाफ के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में रणवीर सिंह के पिता जगजीत सिंह भवनानी और बेने के रेस्तरां स्टाफ भी टेबल के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं।

रणवीर ने काली टी-शर्ट और सफेद कैप पहने हुए नजर आ रहे हैं। ‘धुरंधर’ अभिनेता ने कंधे पर एक बैग टांगा हुआ है, गहरे रंग के चश्मे पहने हुए वह बेहद कूल लग रहे है। दीपिका उनके बगल में काली टी-शर्ट के साथ चश्मा लगाए हुए और बेज रंग का बैग लिए नजर आ रही हैं। और साथ ही शांति का संकेत भी दे रही थीं।

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दीपिका पर रणवीर के फैंस ने साधा निशाना

बता दें कि रणवीर की फिल्म को लेकर कोई पोस्ट नहीं करने को लेकर दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया जा रहा था। उन्हें लेकर कई तरह के मीम्स भी बनाए गए। दीपिका को निशाना बनाते हुए एक व्यंग्यात्मक मीम ऑनलाइन शेयर किया गया, जिसमें बताया गया कि उन्होंने धुरंधर 2 या अपने पति रणवीर सिंह के बारे में एक भी पोस्ट नहीं किया है, जिनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। मीम के नीचे कई कमेंट्स में दीपिका की आलोचना की गई। उनके लिए ये तक कहा गया कि उन्हें अपने पति की सफलता से जलन हो रही है।

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दीपिका के फैंस ने किया सपोर्ट

हालांकि, कई लोगों ने अभिनेत्री का बचाव करते हुए कहा कि दीपिका ने हमेशा अपने पार्टनर को खुलकर सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर बार सार्वजनिक तरीके से रणवीर के लिए पोस्ट करें।