आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। मूवी देखने वाले लगभग सभी दर्शक इसकी कहानी और सितारों के अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं, साउथ और बॉलीवुड के कई सिलेब्रिटीज ने भी लीड अभिनेता, डायरेक्टर और अन्य कास्ट की सरहाना की।

हालांकि, रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका ने एक बार भी मूवी को लेकर बात नहीं की और न ही अपने पति के सपोर्ट में कोई पोस्ट किया। ऐसे में बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब आखिकार अभिनेत्री ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और कम शब्दों में ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।

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दीपिका पादुकोण ने आलोचना करने वालों को दिया जवाब

दरअसल, सोशल मीडिया में एक रील के जरिए दीपिका पर निशाना साधा गया। उसमें कहा गया कि दीपिका 500 करोड़ के बजट वाली फिल्म पर चुप्पी साधे बैठी हैं। जहां एक तरफ ‘धुरंधर 2’ दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दीपिका ने इसके प्रीमियर में शामिल होने के बजाय अपने ससुराल वालों के साथ एक सितार कॉन्सर्ट में जाना ज्यादा पसंद किया। न कोई पोस्ट, न कोई तारीफ, बस चुप्पी साध रखी है।

इतना ही नहीं, पोस्ट में यह भी पूछा गया कि क्या वह इंटरनेट के पसंदीदा ड्रामा से बचने की कोशिश कर रही हैं? अब इस पर दीपिका ने जवाब दिया है और ट्रोल करने वालों की बोलती बंद कर दी है। दीपिका पादुकोण ने लिखा है, ‘बाद वाली बात ही सही है मेरे दोस्त, P.S: मैंने इसे आप सबसे बहुत पहले देख लिया था। अब बताओं मजाक किसका बन रहा है।” इस कमेंट के बाद कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है।

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