रणवीर सिंह से शादी पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, सुनें क्या दिया जवाब

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह इस साल के अंत तक शादी करने की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आईं कि दीपिका फैमिली के साथ शादी की तैयारियों में बिजी हैं। इतना ही नहीं, वह तैयारी में रणवीर सिंह की फैमिली की भी मदद कर रही हैं। शादी की अफवाहों पर दीपिका पादुकोण ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शादी से जुड़े सवाल पर कहा कि शादी करना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन अभी शादी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वह अभी शादी नहीं करने वाली हैं।

दीपिका पादुकोण से रणवीर सिंह के साथ शादी को लेकर सवाल किया गया कि इन स्टोरीज में कितनी सच्चाई है। दीपिका ने कहा, ”मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आपने शादी को लेकर सवाल किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।” जब दीपिका से सवाल किया गया कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वह शादी करना चाहती हैं, दीपिका ने कहा, ”जब सही समय आएगा, उन्हें पता चल जाएगा। मेरे लिए यह लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। शादी हर लड़की का सपना होता है। मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है, जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं या फिर जब होनी होगी तो हो जाएगी।” दीपिका ने फिलहाल किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा नहीं की है।

