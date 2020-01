Deepika Padukone, Kangana Ranaut: दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक आ रही है। एसिड अटैक सरवाइवर पर बेस्ड इस फिल्म को कंगना रनौत ने खूब सराहा है। कंगना रनौत ने एसिड अटैक सरवाइवर पर फिल्म बनाने के लिए दीपिका पादुकोण और मेघना गुलजार को दिल से शुक्रिया कहा है। कंगना रनौत ने ये भी बताया कि फिल्म छपाक से उन्हें वह हादसा याद आ गया जो कई सालों पहले उनकी बहन के साथ हुआ था।

कंगना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह दीपिका की फिल्म Chhapaak की तारीफें और अपने और अपनी बहन के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं। रंगोली ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

कंगना ने कहा- ‘हाल ही में मैंने छपाक का ट्रेलर देखा। इस फिल्म के ट्रेलर को देख कर मुझे मेरी बहन के साथ हुए हादसे की याद आ गई। अपने और अपने परिवार की खातिर मेरी बहन रंगदोली की हिम्मत मुझे हर मुश्किल वक्त से पंगा लेने को प्रेरित करती है। उसकी मुस्कुराहट ही मुझे हर दर्द से पंगा लेने की वजह देती है।’

कंगना ने आगे कहा- ‘आज मैं और मेरा परिवार मेघना गुलजार और दीपिका को धन्यवाद करता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर फिल्म बनाई। ताकि इससे जूझ रहे उन जाबांज हौंसलों को हिम्मत मिले जो अपनी जिंदगी से हार मान बैठे हैं। इस फिल्म से उन दरिंदों के मुंह पर तमाचा पड़ा है,जो अपनी हरकत पर तो कामयाब हो गए लेकिनअपने इरादों में नहीं।’

The pain still lingers. Our family thanks team #chhapaak for a story that needs to be told! @deepikapadukone @meghnagulzar ⁦@foxstarhindi⁩ pic.twitter.com/drKN3i6GSP

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 8, 2020