Deepika Padukone Announces Second Pregnancy: बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं। दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी पोस्ट करते हुए इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर किया है। बता दें कि एक्ट्रेस बेटी दुआ के जन्म के डेढ़ साल बाद फिर से मां बनने जा रही हैं और उन्होंने यह खुशखबरी भी बेटी के हाथों ही शेयर की है।

दीपिका पादुकोण ने किया पोस्ट

दीपिका ने 19 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसे देख कर लग रहा है कि दुआ अपने पापा रणवीर की गोद में बैठी हुई हैं। वहीं, दुआ के हाथों में प्रेग्नेंसी किट है। हालांकि, इस तस्वीर में न ही रणवीर का चेहरा नजर आ रहा और न ही दुआ का पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है। तस्वीर शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में ईविल आई वाले इमोजी शेयर किए हैं।

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सितारों ने दी रणवीर-दीपिका को बधाई

अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के इस पोस्ट पर बॉलीवुड के कई सितारों और उनके चाहने वालों ने बधाई दी है। इसमें भूमि पेडनेकर, परिणीति चोपड़ा, कियारा आडवाणी, अनन्या पांडे, धनश्री और सबा पटौदी समेत कई नाम शामिल हैं।

2024 में हुआ था दुआ का जन्म

बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहले ही एक बेटी के माता-पिता हैं। कपल ने 8 सितंबर, 2024 को अपनी बेटी दुआ का स्वागत किया था। वहीं, इस कपल ने साल 2018 में शादी की थी।

दीपिका पादुकोण का वर्क फ्रंट

दीपिका पादुकोण अपनी बेटी दुआ के जन्म के बाद से ही बड़े पर्दे से गायब हैं। उन्हें आखिर बार ‘कल्कि’ और ‘सिंघम अगेन’ जैसी फिल्मों में देखा गया था। अब उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें, तो वह शाह रुख खान की मोस्ट अवेटेड मूवी ‘किंग’ और अल्लू अर्जुन स्टारर ‘राका’ में दिखाई देंगी।

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