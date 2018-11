View this post on Instagram

Ivory & gold! 💕 It was a pleasure fabricating Deepika Padukone & Ranveer Singh’s wedding giveaways! 💕. P.S. – the picture inside the frame is only for representative purpose. #deepikapadukone #ranveersingh #deepveer #deepveerkishaadi #deepveerkishadi #deepikapadukonefc #ranveersinghfanclub #bollywood #bollywoodfashion #bollywoodstyle #bollywoodactress #bollywoodactors #cinema #cinematography #sanjayleelabhansali #films #film #productionhouse #movie #movies #bollywoodstar #bollywoodstars #weddingsutra #codesilver #codesilvergifts #codesilverstore #bangalore #mumbai #bollywoodcity