View this post on Instagram

Deepika with ranveer😎 Or Deepika with ranbir🙌 . . . . . . . . Comment below👇👇👇👇 . . . . . . . .#deepveer #deepikaranveer #deepikapadukone #deepikaslays #deepikaislove #deepikaforever #dimple #ranbirkapoor #ranveersingh #ranbirkapoorfan #ranveersingh_fc_ @deepikapadukone @deepikascupcakes #picoftheday #throwback #like #lik4like #love #loveforever #cute #couple #actress #bollywoodiva #bollywoodbeauty #bollywoodqueen #instagram #life #mylove