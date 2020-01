Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण इन दिनों खास रूप से चर्चा में बनी हुई हैं। एक तो अपनी फिल्म छपाक के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका का नाम अभी भी जेएनयू की वजह से पॉपुलर हो रखा है। जेएनयू पहुंचने की वजह से उनकी फिल्म का बॉयकॉट हो रहा था। वहीं अब दीपिका के द्वारा साइन किए गए ब्रैंड्स और कंपनियां भी उनसे दूरी बनाती नजर आ रही हैं। दरअसल, ट्विटर पर दीपिका फिर से ट्रोल हो रही हैं। #दीपिका_हटाओ_LUX_बचाओ ट्रेंड कर रहा है।

दीपिका पादुकोण 7 जनवरी को जेएनयू कैंपस गई थीं। इसके बाद से दीपिका की फिल्म छपाक का जोरदार विरोध शुरू हो गया। दीपिका की छपाक के बॉयकॉट की भी मांग की गई। इसके बाद अब एक बार फिर से दीपिका के लिए परेशानी बढ़ गई है।

दीपिका के द्वारा साइन किए गए ब्रैंड्स दीपिका के ऐड दिखाने से कतरा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दीपिका जेएनयू हमले के कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी पहुंच गई थीं। इसके बाद दीपिका का विरोध किया जाने लगा था। इसी को देखते हुए ब्रैंड्स भी सतर्कता बरत रहे हैं।

कुछ ब्रैंड्स का कहना है कि वे दीपिका वाले अपने विज्ञापनों को फिलहाल के लिए कम दिखा रहे हैं। वहीं आने वाले कुछ अन्य ब्रैंड्स के विज्ञापनों को लेकर भी दीपिका के साथ खास करार किया जा सकता है जिसमें सेलेब के राजनीति से लकर प्रशासन के नाराज होने तक के जोखिम का जिक्र हो सकता है। दीपिका पादुकोण का नाम ट्विटर पर खूब चल रहा है जिसमें लोग तरह तरह के पोस्ट शेयर कर दीपिका को टैग कर रहे हैं।

Those who think Deepika Padukone is one the biggest Icons,@Swamy39 has an epic answer for them.

The definition of heroes seems to have drastically changed in recent times 🙂#दीपिका_हटाओ_LUX_बचाओ #DeepikaPadukone #Chhapaak pic.twitter.com/v61zROQFnD

