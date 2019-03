View this post on Instagram

Deepika & Ranveer on the Stage At Zee Cine Awards 2019 ❤️❤️ – — ديبيكا ورانفير على الستيج في حفل جوائز زي سيني ٢٠١٩ ❤️❤️ – — #ranveersingh #deepikapadukone #deepveer @ranveersingh @deepikapadukone