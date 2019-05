De De Pyaar De Box Office Collection Day 1: रोमांटिक – कॉमेडी फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब सिद्ध हो रही है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत और तब्बू हैं। इन तीनों की अदाकारी फिल्म में काबिल-ए-तारीफ है। अजय-रकुल और अजय तब्बू की कैमेस्ट्री दर्शकों को खूब भा रही है। माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन में 12 से 13 करोड़ आसानी से जुटा लेगी। फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई की इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म को बेहतरीन मनोरंजक फिल्म बताया है। अपने वनवर्ड में तरण फिल्म को ‘विनर’ बता चुके हैं। साथ ही फिल्म को 4 स्टार्स के साथ नवाजा गया है। फिल्म कोलेकर और भी कुछ तारीफें की गई हैं जैसे कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार है, जिसे बहुत स्मार्ट तरीके से पेश किया गया है। कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें बिना एफर्ट्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिल्म स्ट्रॉन्ग कैमेस्ट्री और इमोशन से लबालब है।

#OneWordReview…#DeDePyaarDe: WINNER!

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Entertains big time… Smart writing, plenty of laugh aloud moments, strong emotions, top notch acts [Ajay, Tabu, Rakul Preet]… Director Akiv Ali gives a refreshing twist to relationships. Watch it! #DDPD #DDPDReview pic.twitter.com/lSzSsCcbay

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 16, 2019