Dayra Box Office Collection: करीना कपूर की फिल्म ‘दायरा’ ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन करीब 90 लाख रुपये कमाए और 2283 शोज में इसकी ऑक्यूपेंसी 12% रही। यह करीना की फिल्मों की अब तक की सबसे कमजोर ओपनिंग बताई जा रही है।

वहीं, उनके बहनोई कुणाल खेमू की ‘वाइब’ ने पहले दिन 1.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दोनों फिल्मों को A सर्टिफिकेट मिला है। फिलहाल हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जबकि पिछले हफ्ते रिलीज हुई ‘हैवान’ के शोज में करीब 90% की गिरावट आई है।

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‘दायरा’ का पहले दिन का कलेक्शन

करीना कपूर की आखिरी सक्सेसफुल फिल्म क्रू है जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। अब फिल्म ‘दायरा’ भी दर्शकों को कुछ खास पसंद आती नहीं दिख रही है। पहले दिन पर ‘दायरा’ ने 2283 शोज से 1.00 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन 1.20 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 1.00 करोड़ रुपये हो गया है।

करीना की पिछली दो फिल्में भी रहीं फ्लॉप

करीना की आखिरी दो फिल्में ‘द बकिंघम मर्डर्स’ और ‘अंग्रेजी मीडियम’ भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं। दोनों फिल्मों का थिएट्रिकल रन करीब 15 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खत्म हुआ। ‘द बकिंघम मर्डर्स’ ने बॉक्स ऑफिस पर 1.38 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी, जबकि ‘अंग्रेजी मीडियम’ ने 4.8 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी। हालांकि फिल्म ‘दायरा’ ने एक्ट्रेस की पिछली दो फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

फिल्म दायरा की कहानी

ये फिल्म आपको कहानी को तीन अलग-अलग नजरियों से देखने का मौका देती है। पहला नजरिया उस रेप केस का है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? दूसरा अजूनी का, जो अब भी कानून और न्याय व्यवस्था में भरोसा रखती है। और तीसरा रमन का, जो अपराधियों से कानून के बजाय अपने तरीके से निपटने में यकीन रखता है।

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जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म का माहौल और ज्यादा डार्क और इंटेंस होता जाता है। कई ऐसे सीन्स आते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देते हैं और कुछ तो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन दर्शकों को फिल्म उतनी कनेक्ट नहीं कर पा रही है जितनी उम्मीद लगाई गई।