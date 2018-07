Sanju Box Office Collection Day 3: रणबीर कपूर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, तीन दिन में कमाए…

Sanju Box Office Collection, संजू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: संजय दत्त की बायोपिक दर्शकों के दिलों को खूब भा रही है। फिल्म में संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं। दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए इतने उत्साहित थे कि फिल्म पहले से ही सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग कर गई थीं। फिल्म में रणबीर कपूर हू-ब-हू संजय दत्त क कॉपी लग रहे हैं। बात फिल्म के कलेक्शन की करें, तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने आते ही हल्ला मचा दिया है।

फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 34.75 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 38.60 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 39 करोड़ रुपए का कारोबार करने में सफल रही थी। इस हिसाब से फिल्म ने 112 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई कर ली है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म संजू की खूब तारीफें की हैं। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म को वनवर्ड रिव्यू देते हुए तरण फिल्म को आउट स्टैंडिंग बताते हैं। फिल्म को दशर्कों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं फिल्म को रिव्यू और रेटिंग भी अच्छे मिले हैं।

East. West. North. South… The REMARKABLE RUN continues pan India… #Sanju creates HAVOC on Day 2 [Sat]… Will cross ₹ 100 cr mark today [Sun; Day 3]… This one's a MONEY SPINNER, a LOTTERY… Fri 34.75 cr, Sat 38.60 cr. Total: ₹ 73.35 cr. India biz.

