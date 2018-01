Padmaavat Box Office Collection Day 1: संजय लीला भंसाली की फिल्म ने पहले दिन की इतनी कमाई…

Padmaavati Movie Box Office Collection: दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को गुरुवार के दिन रिलीज की गई। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘पद्मावत’ दर्शकों को खूब भा रही है। फिल्म में रणवीर की अदाकारी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी बने रणवीर की डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है। दीपिका फिल्म में रानी पद्मावती की भूमिका में हैं।

दीपिका फिल्म में सिर से लेकर पांव तक ढकी नजर आ रही हैं, वहीं सिर्फ आंखों के जरिए दीपिका अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। शाहिद की एक्टिंग में दर्शकों ने राजपूतों वाला धैर्य और साहस मेहसूस किया। शाहिद ने फिल्म में काबिल-ए-तारीफ काम काम किया है। इस फिल्म के दर्शकों को पद्मावत का बेसब्री से इंतजार था। करणी सेना फिल्म का विरोध करती रही और धमकाती रही। लेकिन फिल्म रिलीज होते के साथ ही दर्शक फिल्म देखने थिएटर्स में जा पहुंचे।

माना जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन में करीबन 20 करोड़ रुपए कमाने में सफल हो सकती है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि सिर्फ प्रीव्‍यू पेड के जरिए ही दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की फिल्‍म पद्मावत ने 5 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म पब्लिक को तो खूब पसंद आ रही है। वहीं फिल्म क्रिटिक्स की पद्मावत को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है।

Padmaavat Movie Box Office Collection Day 1: करणी सेना का विरोध बेअसर, जानिए पहले दिन की कमाई

किसी ने फिल्म को 1.5 रेटिंग दी है, किसी ने 3.5, तो किसी ने फिल्म को 4.5 रेटिंग दी है। कहा ये भी जा रहा है कि वीकेंड आते-आते संजय लीला भंसाली की ये फिल्म 100 करोड़ रूपए जुटा सकती है। यानी अपने ओपनिंग वीकेंड में फिल्म पद्मावत 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।

Despite challenges and extremely limited preview shows [which commenced in evening], #Padmaavat collects ₹ 5 cr in previews screenings on Wed.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 25, 2018