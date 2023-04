87+ CRORES WORLDWIDE GROSS IN 4 DAYS ?



Storming towards the Magical 100Crores+ club ?



Watch #Dasara in cinemas today ?

– https://t.co/9H7Xp8jaoG#DhoomDhaamBlockbuster@NameisNani @KeerthyOfficial @Dheekshiths @odela_srikanth @Music_Santhosh @saregamasouth pic.twitter.com/4M68PyfDis