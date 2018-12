Danish Zehen Death News: यूट्यूबर दानिश जेहन की मौत, सेलिब्रिटी ने लिखा ‘दानिश तू हमेशा ज़हन में रहेगा’

Ace of Space Contestant Danish Zehen Dies in Car accident: सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर यूट्यूबर दानिश जेहन की रोड़ एक्सिडेंट में मौत हो गई है। दानिश Ace Of Space के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। आखिरी बार उन्हें विकास गुप्ता द्वारा होस्टेड Ace of Space शो में देखा गया था। ऐसे में विकास गुप्ता ने दानिश की मौत पर दुख जताया। छोटी उम्र में ही वह लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाने में सफल हुए थे। वह मुंबई की एक मिडिलक्लास फैमिली से संबंध रखते थे।

सोशल मीडिया पर पॉपुलर पर्सनालिटी दानिश के फैन्स उनके लिए पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिग बॉस 11 एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दानिश जेहन के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा। दानिश की मौत पर शोक प्रकट करते हुए विकास ने लिखा, ‘दानिश तू हमेशा जेहन में रहेगा’