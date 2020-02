2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का पीएम नरेंद्र मोदी के साथ किया गैर राजनीतिक इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा था। उस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से सवाल किया था कि क्या आप आम खाते हैं? अब फिल्म ‘दंगल’ से लाइम लाइट में आईं ज़ायरा वसीम (Zaira Wasim) ने आम खाने वाली बात के बहाने देश के मौजूदा हालात को लेकर तंज कसा है।

जायरा ने ट्विटर पर लिखा, ‘सवाल ये होना चाहिए था कि आपको रात को सुकून की नींद कैसे आती है? इसके बजाय कि आप आम कैसे खाते हैं।’ इस ट्वीट के जरिए ज़ायरा वसीम ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर परोक्ष रूप से निशान साधा है।

जायरा के इस ट्वीट पर यूजर्स के कई रिएक्शन आ रहे हैं। जायरा को जवाब देते हुए Narangi Modi 2.0 ट्वीटर हैंडल से लिखा गया, ‘सुकून की नींद कहां आती है। इसलिए तो 4 घंटे ही सोता हूं। आज भी गुजरात 2002 की चीखें कान में गूंजती हैं। और अब दिल्ली 2020 की भी गूंजनी शुरू हो गई।’

एक यूजर ने लिखा, ‘कनैडियन कुमार को मोदी से अगला सवाल ये पूछना चाहिए कि आप मुस्लिमों को मारकर, जलाकर या काटकर कैसा महसूस करते हैं।’ एक अन्य यूजर ने जायरा को जवाब देते हुए लिखा, मैम उनको सुकून ही हमारे भाईयों को परेशान करके मिलता है।

बता दें जायरा वसीम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने को लेकर अपने विचार साझा किए थे। जायरा वसीम ने तब इंस्टाग्राम पर कश्मीर के हालात के बारे में अपने विचार साझा किए थे जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा था।

The question should’ve been “Aapko raat ko sukoon ki neend kaise aajati hai”. NOT “Aap aam kaise khate hai”.

— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) February 28, 2020