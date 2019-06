आमिर खान के साथ दंगल फिल्म में अपने अभिनय से नाम कमाने वाली जम्मू कश्मीर की अभिनेत्री जायरा वसीम ने बॉलीवुड को अलविदा कहने का फैसला लिया है। फेसबुक पर लिखी एक लंबी पोस्ट में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की वजह से वह अल्लाह के रास्ते से दूर हो रही हैं। उनका कहना है बॉलीवुड ने उन्हें नाम और पहचान जरूर दिलाई लेकिन, बॉलीवुड ने मुझे अज्ञानता के रास्ते पर ले जाने का काम भी किया, क्योंकि मैं चुपचाप और अनजाने में ‘ईमान’ से भटक गई थी।

उनके मुताबिक, “5 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लिया था। ..और मैं बॉलीवुड में आ गई। मुझे यहां बहुत पॉपुलैरिटी मिली। मुझे लोगों ने बहुत अटेंशन दी। मुझे कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले जिनमें मैंने काम किया और सफलता हासिल की। आज मैंने यहां 5 साल पूरे कर लिए हैं। मैं कंफेस करना चाहती हूं कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं। मैं अपने फैसले से कहीं सेटिस्फाई नहीं हूं। जैसे कि मेरा काम। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कोई और बनने की कोशिश में लग गई हूं। मैंने अपना समय दिया, एफर्ट्स लगाए। मैं इमोशनली इससे जुड़ी। मेरा जीने का तरीका बदलने लगा। मुझे लगा था कि मैं अब यहां परफेक्ट तरीके से फिट हूं। मैं यहां से नहीं हूं बाहर की हूं।’

जायरा ने आगे लिखा- ‘मैं लगाता अपने काम से जुड़ी रही लेकिन मेरा ईमान, मेरे रिलेशनशिप और मेरा धर्म मुझे धमकाता रहा। फिर भी मैंने इन चीजों को दरकिनार किया और अपने काम में लगी रही। हालांकि यह मुझे अफेक्ट करता रहा। मैं खुद को दिलासा देती रही कि मैं जो कर रही हूं वह सही है लेकिन मेरी बर्कत रुक गई। बर्कत मतलब जहां खुशी है, क्वॉलिटी है और आशीर्वाद है। मैं फोकस कर रही थी।’

Who are any of us to question @ZairaWasimmm’s choices? It’s her life to do with as she pleases. All I will do is wish her well & hope that what ever she does makes her happy.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 30, 2019