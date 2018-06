Wow! 'Dancing Uncle' Prof. Sanjeev Srivastava on Salman Khan's 'Dus Ka Dum'👍. Show airs every Mon-Tue 8.30pm on Sony TV. (We also showed you pics of Prof Sanjeev & family posing with Salman during shoot … See at 👇handle) . Follow @filmy_monkey for all updates . . . . . . . . . . #duskadum #salmankhan #dancinguncleonduskadum #SalmanKhan @beingsalmankhan #govinda #sanjeevsrivastava #professorsanjeevsrivastava #govindafan #govindadance #sanjeevshrivastava #meinsemeenasenasaqise #mainsemeenasenasaakhise #mainsemeenase @govinda_herono1 @tina.ahuja #govindaahuja #viralvideo #votd #instadaily #tinaahuja @ahuja_yashvardhan @yashvardhanahuja #yashvardhanahuja #aapkeaajaanese #apkeaajanese #khudgarz @krushna30 #uncledance #vidisha #engineer #dabbu #dabbuji #dancinguncle #dancingprofessor

A post shared by Filmy Monkey (@filmy_monkey) on Jun 11, 2018 at 4:04pm PDT