Dance Plus 4 Finale Winner: चेतन सोलुंके ने जीता डांस प्लस 4 का खिताब, ट्रॉफी संग जीते 25 लाख रुपये

Dance Plus 4 Finale Winner Name 2019: करीब 4 महीने तक चलने के बाद आज (02-02-2018) टीवी पर चल रहे डांस रियलिटी शो Dance Plus 4 को अपना विनर मिल गया है। इस सीजन के विनर हैं चेतन सोलुंके। उन्होंने जीती डांस प्लस की खूबसूरत ट्रोफी और साथ ही 25 लाख रुपये कैश प्राइज। Dance Plus 4 की रेस में वर्तिका झा, चेतन सोलुंके, वी अनबिटेबल टीम और सुजान और अंचल थे। लेकिन बाजी मारी चेतन सोलुंके ने। शो के ग्रैंड फिनाले में कंटेस्टंट्स के मेंटर्स धर्मेश यलांदे, पुनीत जे पाठक और शक्ती मोहन ने भी अपनी डांस परफॉरमेंस का धमाल दिखाया। फिनाले एपिसोड की खास बात यह रही कि इसमें धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी धमाकेदार परफॉरमें दी। अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित डांस करती नजर आएंगी।

इस शो के जज होंगे डायरेक्टर-कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। राघव जुऐल और सुगंधा मिश्रा शो के होस्ट के रुप में नजर आएंगे। ग्रैंड फिनाले एपिसोड में रितेश देशमुख भी थे। मशहूर गायक कुमार सानू ने भी अपनी सिंगिंग का जादू बिखेरा। इसके अलावा नोरा फतेही की ‘दिलबर-दिलबर’ गाने पर परफॉरमेंस ने भी शो में जबरदस्त जान डाल दी और एक्ट्रेस मौनी रॉय ने भी अपनी स्पेशल परफॉर्मैंस दी।