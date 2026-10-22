इन दिनों पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी अपने एक वीडियो के लिए काफी सुर्खियों में हैं, जहां उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज पर ये दावा किया था कि वह नशे की हालत में परफॉर्म कर रहे थे और उनसे सही से बोला भी नहीं जा रहा था।

लेकिन विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब ये बात सामने आई कि सिंगर ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। कभी शराब ना पीने के पीछे की वजह का खुलासा सिंगर ने खुद किया था। इसका सीधा कनेक्शन उनके उस्ताद राहत अली खान से जुड़ा है।

कराब दो साल पहले सिंगर ने द लल्लनटॉप के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि आखिर वह शराब से दूर क्यों रहते हैं और अपने बाल क्यों नहीं कटवाते। ‘तुनक तुनक तुन’ फेम सिंगर ने बताया कि उनके गुरु उस्ताद राहत अली खान ने उन्हें गायकी सिखाने के लिए दो शर्तें रखी थीं। पहली, वह जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और दूसरी, अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे।

दलेर मेहंदी की मां की सलाह

दलेर मेहंदी के मुताबिक, उनकी मां भी उन्हें बाल न कटवाने की सलाह देती थीं। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने गुरु गोबिंद सिंह के गुरुद्वारे में सुबह तीन बार जाकर बेटे के लिए अरदास की थी। बचपन में जब वह धर्मेंद्र और शाहरुख खान को देखते थे, तो उनके मन में भी अलग-अलग स्टाइल में बाल रखने की इच्छा होती थी। हालांकि, मां की सलाह और गुरु की शर्त के कारण उनकी ये ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकीं।

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एक वीडियो से शुरू हुआ सारा विवाद

यही कारण हैं कि सिंगर ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जब उनका उत्तराखंड इवेंट का वीडियो सामने आया तो वे लोग जो उन्हें करीब से जानते हैं, उनके समर्थन में आए। कपिल शर्मा ने ये भी बताया कि सिंगर की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी सर्जरी भी हुई थी। इसी वजह से उनकी जुबान लड़खड़ाती दिखाई दी थी।

कपिल शर्मा ने जुबान लड़खड़ाने के बताई वजह

दलेर मेहंदी के सपोर्ट में कॉमेडियन ने लिखा था, ‘दलेर मेहंदी पाजी की कुछ गंभीर सर्जरी हुई थी जो लोग नहीं जानते। हम सभी को बस एक-दूसरे के प्रति थोड़ा दयालु होने की जरूरत है। हम नहीं जानते कि कोई किस दौर से गुजर रहा है। सफाई के लिए धन्यवाद मीका सिंह पाजी। भगवान दलेर पाजी को आशीर्वाद दें। हम आपसे प्यार करते हैं दलेर पाजी।’

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मंत्री सुबोध उनियाल की सफाई

स्टेज पर उनका अपमान देखने के बाद उनके फैंस का भी भरपूर समर्थन सामने आया था। बाद में मंत्री सुबोध उनियाल ने भी अपने बर्ताव के लिए सफाई में कहा है कि उन्हें सिंगर की तबीयत के बारे में मालूम नहीं था। इस बारे में पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…