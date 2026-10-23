इस वक्त दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कॉन्सर्ट के दौरान हुए विवाद को लेकर चर्चा में हैं। जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने उनपर शराब पीकर परफॉर्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद मीका सिंह समेत कुछ लोगों ने दलेर मेहंदी का समर्थन किया और बताया कि उन्होंने शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया। साथ ही ये भी कहा कि उनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। अब दलेर के बेटे गुरदीप ने अपने पिता का हेल्थ अपडेट दिया है।

न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए गुरदीप ने बताया कि दलेर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्होंने इस विवाद पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से परहेज किया। गुरदीप ने कहा, “वे एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार और सुपर हिट हैं, और उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”

उत्तराखंड के कार्यक्रम में क्या हुआ था?

दरअसल, दलेर मेहंदी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित वार्षिक सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में परफॉर्म करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने बीच में ही उनकी परफॉर्मेंस रुकवा दी। मंत्री ने आरोप लगाया कि दलेर मेहंदी नशे में थे और ठीक से गाना नहीं गा रहे थे, जबकि इसके लिए मोटी रकम ली गई थी। उन्होंने गायक पर लाइव गाने के बजाय लिप-सिंक करने का आरोप भी लगाया।

इस घटना के बाद विवाद बढ़ गया और कई लोग, जिनमें फिल्मी सितारे भी शामिल थे, दो गुटों में बंट गए। कुछ लोगों ने मंत्री के कदम की आलोचना की, तो कुछ ने उनकी बात का समर्थन किया। मीका सिंह, अनुपम खेर, राजपाल यादव समेत कई सितारे दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए। सभी ने ये बताया दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं।

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मीका सिंह ने मंत्री के व्यवहार पर जताई नाराजगी

दलेर मेहंदी के भाई और सिंगर मीका सिंह ने उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दलेर मेहंदी अपना वादा निभाने आए थे और उन्होंने डेढ़ घंटे तक परफॉर्म किया। मीका के मुताबिक, अगर कोई शिकायत थी, तो कलाकार से सम्मानपूर्वक बात की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि कलाकार भी इंसान हैं और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की विवाद खत्म करने की अपील

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 अक्टूबर को विवाद खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया है कि उनका मकसद दलेर मेहंदी को ठेस पहुंचाना नहीं था। धामी के मुताबिक, मंत्री को गायक की खराब तबीयत की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कलाकारों और विद्वानों का सम्मान करने वाली धरती है और अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए।

सोना महापात्रा ने दलेर मेहंदी पर दिया बयान

बुधवार को विवाद बढ़ने के बाद सोना महापात्रा ने सूफी हेरिटेज फेस्टिवल में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस देखने का अनुभव शेयर किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, “जहां से हम कार्यक्रम देख रहे थे, वहां से दलेर जी ठीक से गाते हुए थोड़े असहज लग रहे थे। उन्हें सुर में गाने में परेशानी हो रही थी और वह बार-बार एक ही धुन गा रहे थे।”

सोना ने कार्यक्रम के कुल आयोजन पर भी निराशा जताई। उन्होंने बताया कि दर्शक धीरे-धीरे कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे थे। उनके मुताबिक, इन लोगों ने टिकट के लिए अच्छी-खासी रकम खर्च की थी और वे बड़ी उम्मीदों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके बाद सोना को तमाम लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। जिसके बाद अब उन्होंने दूसरा पोस्ट किया है।

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अपने पोस्ट पर सोना ने रखी अपनी बात

सोना महापात्रा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए दलेर मेहंदी विवाद पर कहा कि जिस तरह दलेर मेहंदी को दूसरे कलाकारों का समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद उनकी सोच में ही कुछ गड़बड़ है।

सोना ने लिखा, “दलेर मेहंदी की घटना को लेकर मेरा अपना नजरिया था, लेकिन इसके उलट लगभग पूरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री के कलाकार बोलते नजर आए। दोनों पक्षों के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा था।” उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ की राय के साथ न चलना और अपनी बात पर कायम रहना थका देने वाला हो सकता है।