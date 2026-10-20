पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी इस समय अपने एक नवरात्रि इवेंट परफॉर्मेंस के लिए काफी सुर्खियों में आ गए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का दावा है कि पंजाबी गायक सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में परफॉर्मेंस के दौरान नशे की हालत में थे। वीडियो में मिनिस्टर सिंगर की फटकार लगाते दिख रहे हैं।

इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल गायक को स्टेज पर सभी के सामने गाने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं।

इस मामले में मंत्री सुबोध उनियाल ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा, ‘दलेर मेहंदी इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन वह नशे में थे। हम हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई लाख रुपये दिए गए थे। उनके रहने और आने-जाने का खर्च भी उठाया गया था, लेकिन वह नशे की हालत में पहुंचे और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी वजह से मुझे बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और स्टेज पर जाना पड़ा।’

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मंत्री सुबोध उनियाल का दलेर मेहंदी पर दावा

मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज पर सिंगर की फटकार लगाते हुए कहा कि उनसे बोला तक नहीं जा रहा है, तो वह गाएंगे कैसे। वीडियो में साफ देखा जा रहा था कि सिंगर ‘नमो नमो’ गाना गाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नशे की हालत में होने के कारण वह सही से गा नहीं पा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने और भी गानों पर परफॉर्म किया।

इसी बात के लिए स्टेज पर मंत्री सुबोध उनियाल में उन्हें टोका। जिसके जवाब में दलेर मेहंदी चुपचाप उनकी डांट सुनते दिखाई दिए। यह घटना रविवार रात नई टिहरी में आयोजित मेले की सांस्कृतिक संध्या के दौरान हुई।

दिलेर मेहंदी पर फूटा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का गुस्सा



उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी को भजन गाने के लिए बुलाया गया था। जहां मौजूद मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, बोल तो पा नहीं रहे गाना क्या गाओगे!



आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे थे दिलेर… pic.twitter.com/lAZ8G0B7hT — Bhupi Panwar (@askbhupi) October 19, 2026

लिप-सिंक कर रहे थे सिंगर

मंत्री सुबोध उनियाल ने सवाल उठाया कि क्या सच में सिंगर लाइव गाना गा रहे थे या सिर्फ रिकॉर्ड किए गए गाने पर परफॉर्म कर रहे थे। इसके बाद मंत्री खुद स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने दलेर मेहंदी से कहा कि लोग उन्हें सुनने के लिए कार्यक्रम में आए हैं। उन्हें कार्यक्रम की गरिमा और दर्शकों की उम्मीदों का ध्यान रखना चाहिए।

सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर सिंगर के इस वीडियो पर फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नवरात्रि कार्यक्रम में सिंगर का ये बर्ताव देख लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में दलेर मेहंदी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।

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