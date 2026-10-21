पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के दौरान विवाद होने के बाद सोना महापात्रा ने रिएक्शन दिया है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। ‘तुनक तुनक तुन’, ‘बोलो ता रा’ और ‘हो जाएगी बल्ले बल्ले’ जैसे लोकप्रिय गानों के लिए पहचाने जाने वाले मेहंदी रविवार रात उत्तराखंड के नयी टिहरी में आयोजित ऐतिहासिक ‘सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले’ में प्रस्तुति दे रहे थे।

इसी दौरान कैबिनेट मंत्री और नरेंद्रनगर के विधायक सुबोध उनियाल ने उनकी प्रस्तुति पर नाराजगी जताई। मंत्री मंच पर पहुंचे, उन्होंने प्रस्तुति रुकवा दी और आरोप लगाया कि गायक नशे में थे। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में उनियाल के चिल्लाने के दौरान मेहंदी असहज नजर आते हैं। वीडियो में मंत्री को यह कहते सुना जा सकता है, ”आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? क्या आप नशे में हैं? आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो गाएंगे कैसे?”

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आरोप पर कलाकारों ने क्या कहा

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आरोप लगाया कि अपनी परफॉरमेंस के दौरान दलेर मेहंदी नशे की हालत में थे। इस घटना के बाद मनोरंजन जगत के कई लोग उनके समर्थन में आगे आए। उनके भाई मीका सिंह, कॉमेडियन कपिल शर्मा, गायक पलाश सेन, अलीशा चिनॉय, हर्षदीप कौर और बादशाह जैसे कलाकारों ने उनका समर्थन किया। जहां अनुपम खेर ने सबके सामने दलेर मेहंदी के साथ किए गए बर्ताव की आलोचना की, वहीं सोना महापात्रा ने पेशेवर जवाबदेही और दर्शकों के प्रति कलाकारों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए।

उत्तराखंड में हुई दलेर मेहंदी की घटना पर सोना महापात्रा ने क्या कहा

सोना महापात्रा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस विवाद पर अपनी राय रखी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक सूफी संगीत समारोह में दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस देखने के अपने अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, “मैं उत्तराखंड में दलेर मेहंदी जी की परफॉरमेंस से जुड़े विवाद को देख रही हूंऔर मुझे लगा कि मुझे अपना यह अनुभव शेयर करना चाहिए। इसका मकसद किसी वरिष्ठ कलाकार का अनादर करना नहीं है, बल्कि यह ‘परफॉर्मिंग आर्ट्स’ (कला प्रदर्शन) से जुड़े हम सभी लोगों के लिए एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा करता है। 28 फरवरी 2026 को दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित ‘सूफी हेरिटेज फेस्टिवल’ की पहली शाम को मैंने मुख्य प्रस्तुति दी थी। उसके अगले दिन यानी 1 मार्च की शाम को दलेर जी की आखिरी प्रस्तुति थी।”

उस परफॉरमेंस को याद करते हुए सोना ने बताया कि वह और उनकी टीम खास तौर पर उस अनुभवी गायक को सुनने के लिए रुकी थी और उन्हें उम्मीद थी कि गायक सूफी शैली के गाने पेश करेंगे। हालांकि, उनका कहना है कि उन्होंने जो देखा वह निराशाजनक था।

सोना ने आगे कहा “कलाकार अक्सर अपने शो के बाद रुकते नहीं हैं। हम आमतौर पर अगली फ्लाइट से निकल जाते हैं लेकिन यास्मीन और हिमांशु, और उनकी शानदार आयोजन टीम ने हमारी एक और रात रुकने की गुजारिश को बहुत अच्छे से मान लिया। हम एक दिग्गज कलाकार को परफॉर्म करते देखने के लिए सच में बहुत उत्साहित थे, हमें बताया गया था कि यह एक बहुत ही अलग, सूफी-शैली का परफॉरमेंस होगा लेकिन जो हुआ, वह दिल तोड़ने वाला था। जहां से हम देख रहे थे वहां से दलेर जी काफी उलझे हुए लग रहे थे, उन्हें सुर लगाने में दिक्कत हो रही थीऔर वे बार-बार एक ही धुन दोहरा रहे थे। कुल मिलाकर, पूरा शो बहुत निराशाजनक था। हमने देखा कि दर्शक धीरे-धीरे जाने लगे वे लोग जिन्होंने अच्छे-खासे पैसे खर्च किए थे और बहुत उम्मीदों के साथ आए थे।”

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सोना ने आगे यह भी कहा, “मुझे याद है कि मेरी अपनी टीम के लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मुझे सबसे ज्यादा बुरा आयोजकों के लिए लगा, जिन्होंने एक सम्मानित कलाकार को पेश करने के लिए अपने संसाधन, अपनी साख और बहुत सारी मेहनत लगाई थी। उनके प्रतिनिधि, मैनेजमेंट या परिवार को उनकी इन परेशानियों के बारे में पहले से पता था या नहीं, यह मैं नहीं कह सकती। और फिर भी, हममें से किसी ने कुछ नहीं कहा। न मेरी टीम ने, न मैंने। हम दुखी थे मगर सम्मान के कारण चुपचाप खड़े रहे। और ​​यहीं से वह बात आती है जो असहज कर देती है। क्या वह सच में सम्मान था? या फिर अपनी खामोशी से हम कुछ ऐसा होने दे रहे थे, जिस पर सवाल उठाया जाना चाहिए था?”

सोना ने स्पष्ट किया कि उन्हें दलेर की निजी परिस्थितियों या स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी कलाकार को सबके सामने अपमानित करना इसका समाधान नहीं है।

सोना ने कहा, “मुझे दलेर जी के निजी हालात या उनकी सेहत के बारे में नहीं पता, इसलिए जो कुछ हमने देखा उसके आधार पर मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहूंगी।

साथ ही, मेरा मानना ​​है कि किसी कलाकार को सबके सामने अपमानित करना कोई समाधान नहीं है लेकिन उत्तराखंड वाले विवाद को देखते हुए, मुझे यह अजीब लगा कि पूरी बातचीत इस बात पर केंद्रित हो गई है कि कलाकार को कितना अपमान सहना पड़ा, जबकि दर्शकों की उम्मीदों और भारी-भरकम फीस लेने वालों की जिम्मेदारी पर बहुत कम बात हो रही है। ये दोनों बातें सच हो सकती हैं।

एक अनुभवी कलाकार अपने जीवन भर के योगदान के लिए सम्मान, सहानुभूति और आभार का हकदार है। वहीं, दर्शक एक ईमानदार परफॉरमेंस के हकदार हैं और अगर ऐसा मुमकिन न हो तो कम से कम इस बात को ईमानदारी से स्वीकार तो किया ही जाना चाहिए।” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या मंत्री के आपत्ति जताने का तरीका, परफॉरमेंस से जुड़ी चिंताओं पर हावी हो जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, “अगर कोई अस्वस्थ है तो स्थिति को संभालने के लिए सहानुभूति और जिम्मेदारी भरा रवैया होना चाहिए। यह बात कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती कि दर्शक और आयोजक बार-बार नुकसान झेलें, जबकि कलाकार के आस-पास मौजूद लोग बस अनदेखा करते रहें। मुझे नहीं पता कि उत्तराखंड के मंत्री ने स्थिति को सही ढंग से संभाला या नहीं। यह एक अलग सवाल है। लेकिन क्या उनके आपत्ति जताने के तरीके से, उनकी शिकायत का मूल आधार ही गलत हो जाता है? मैं यह बात एक साथी कलाकार के तौर पर कह रही हूं और मुझे पता है कि ऐसा कहने के लिए मेरी आलोचना भी हो सकती है।

सम्मान कोई एकतरफा अधिकार नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान का रिश्ता है। उम्र, विरासत और कद का सम्मान जरूर होना चाहिए, लेकिन ये चीजें हमें अपनी पेशेवर जवाबदेही से मुक्त नहीं करतीं। और हममें से जो लोग उस शाम चुप रहे- जिसमें मैं भी शामिल हूं हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारे इस सम्मान पूर्ण व्यवहार से किसी का कोई भला हुआ? मैं यह बात बिना किसी दुर्भावना के, बल्कि दुख के साथ कह रही हूँ। और मैं दलेर मेहंदी जी की शानदार विरासत का पूरा सम्मान करती हूं लेकिन क्या हमें अपने दर्शकों का भी सम्मान नहीं करना चाहिए?”

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अनुपम खेर ने कहा- मंच पर जाकर दलेर मेहंदी को इस तरह अपमानित करना जरूरी था क्या

अभिनेता अनुपम खेर ने एक नेता द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति के दौरान पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को रोके जाने से जुड़े विवाद के बीच गायक का बचाव करते हुए कहा कि किसी पर इस तरह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना गलत है। मेहंदी द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दिए जाने के दौरान नेता ने उन्हें बीच में रोक दिया था और उन पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया था।

‘तुनक तुनक तुन’, ‘बोलो ता रा’ और ‘हो जाएगी बल्ले बल्ले’ जैसे लोकप्रिय गीतों के लिए मशहूर मेहंदी रविवार रात उत्तराखंड के नयी टिहरी में सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में प्रस्तुति दे रहे थे। इसी दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल ने उनके प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। मंत्री मंच पर पहुंचे और मेहंदी की प्रस्तुति रुकवाकर आरोप लगाया कि गायक शराब के नशे में हैं। हालांकि, इस आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में उनियाल मेहंदी पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं, जबकि गायक असहज एवं खोए हुए से दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मंत्री को यह कहते सुना जा सकता है, ”आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? क्या आपने शराब पी रखी है? आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो गाना कैसे गाएंगे?”

मेहंदी शराब नहीं पीते

खेर ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मेहंदी शराब नहीं पीते। खेर ने ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा, ”कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें दलेर मेहंदी जी मंच पर गा रहे थे और एक मंत्री ने वहां आकर उनसे अपमानजनक तरीके से बात की। मैं वहां मौजूद नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था लेकिन मैं दलेर जी को 25. 30 वर्ष से जानता हूं। मुझे पता है कि वह शराब नहीं पीते और वह उन सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं, जिनसे मैं मिला हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि पिछले दो-तीन वर्ष से उनकी तबीयत ठीक नहीं है।”

दिग्गज अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक लंबा संदेश भी शेयर किया और कहा कि मेहंदी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का वीडियो देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने आगे कहा, ”किसी को भी किसी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वह भी सार्वजनिक मंच पर। यह उचित नहीं है। किसी पर इस तरह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना गलत है। दलेर जी, मुझे बहुत दुख है।”

खेर ने फिल्म जगत से मेहंदी के समर्थन में आगे आने की अपील की। इस कार्यक्रम में मेहंदी के साथ हुए व्यवहार की उनके भाई मीका, हास्य कलाकार कपिल शर्मा और रैपर बादशाह भी आलोचना कर चुके हैं। दिग्गज अभिनेता ने उनियाल से भी सवाल किया। खेर ने कहा, ”मंत्री जी, आपको उनकी प्रस्तुति से परेशानी हो सकती है। आप नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या मंच पर जाकर सबके सामने उन्हें इस तरह अपमानित करना जरूरी था? यही बात उनसे अलग से सम्मानपूर्वक भी कही जा सकती थी।

‘वह सिर्फ अपने गानों पर लिप-सिंक कर रहे थे’

इस बीच, ANI से बातचीत में मंत्री ने आरोप लगाया कि शो के लिए 35 लाख रुपये का भुगतान किए जाने के बाद दलेर ने परफॉर्मेंस के दौरान लिप-सिंक किया। उन्होंने आगे कहा, “वह एक बड़े कलाकार हैं। अगर कोई बड़ा कलाकार अपनी कला के साथ न्याय न करे… वह मंच पर काफी उलझे हुए लग रहे थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा, वह सिर्फ अपने गानों पर लिप-सिंक कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह एक बड़े कलाकार हैं और उन्हें अपनी कला के साथ न्याय करना चाहिए; उन्हें परफॉर्म करने के लिए 35 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन वह गा भी नहीं रहे थे। इसलिए, मैंने अपनी नाराजगी जताई।”