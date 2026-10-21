उत्तराखंड के इवेंट में हुए दलेर मेहंदी के अपमान के बाद अनुपम खेर, कपिल शर्मा, मीका सिंह समेत इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज उनके समर्थन में सामने आए हैं। सिंगर का सपोर्ट करते हुए एक्टर राजपाल यादव ने मंत्री सुबोध उनियाल की कड़ी निंदा की है।

एक्टर ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर कहा कि कला को खरीदा नहीं जा सकता है। वहीं, एक्टर और कॉमेडियन वीर दास ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए दलेर मेहंदी के साथ अपनी एक पुरानी याद शेयर की।

एक्टर राजपाल यादव ने अपने वीडियो में कहा, ‘एक कला का विद्यार्थी होने के नाते, एक बात साझा करना चाहता हूं कि लेजेंड सिंगर दलेर मेहंदी की आवाज ने दशकों से देश-दुनिया में सेवा की है।’

राजपाल यादव ने किया दलेर मेहंदी का सपोर्ट

उन्होंने आगे कहा, ‘हाल ही में एक सम्मानित मंत्री हजारों लोगों के सामने उनसे ऐसे अशोभनीय और निंदनीय शब्दों से व्यवहार कर रहे थे, मार-पिटाई के उदाहरण दे रहे थे। माननीय मंत्री जी आपको यह शोभा नहीं देता। ऐसा लगा कि जैसे आपने कला को ही खरीद लिया हो। कला कभी खरीदी नहीं जा सकती। कला एक जीवन है। जीवन का सम्मान कीजिए’।

यह भी पढ़ें- ‘कुछ तो कद्र करो’, दलेर मेहंदी की बेइज्जती देख अनुपम खेर का फूटा गुस्सा, मंत्री से किए सवाल

इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘कलाकार का अपमान मतलब कला का अपमान, और कला का अपना एक कद्द है, और कद्द कभी पैसो से नहीं तोला जा सकता’।

वीर दास ने दलेर मेहंदी के सपोर्ट में याद किया पुराना किस्सा

एक्टर और कॉमेडियन वीर दास ने पुराना किस्सा याद करते हुए बताया कि साल 2006 या 2007 के आसपास उन्होंने दुबई में दलेर मेहंदी के एक कॉन्सर्ट में ओपनिंग एक्ट के तौर पर पांच मिनट की स्टैंड-अप कॉमेडी की थी। उस दौरान करीब 8000 लोगों की भीड़ के सामने परफॉर्म करते हुए वह काफी घबराए हुए थे। वहीं, दलेर मेहंदी पूरे शो के दौरान तेजी से पांच अलग-अलग शेरवानी बदल रहे थे, जिसे देखकर वीर दास ने मजाकिया अंदाज में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।

दलेर मेहंदी का किया सपोर्ट

वीर दास ने दलेर मेहंदी की तारीफ करते हुए उन्हें इंडस्ट्री में साथ काम करने वाले सबसे दयालु और विनम्र कलाकारों में से एक बताया। उन्होंने इस पुराने किस्से के जरिए दलेर मेहंदी के लिए अपना सम्मान और सपोर्ट भी जाहिर किया। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उनके समर्थन में कई सेलेब्स भी आगे आ चुके हैं। क्या था पूरा विवाद ये जानने के लिए यहां क्लिक करें…