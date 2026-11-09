उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में नवरात्रि के एक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस को लेकर हुए विवाद के कई हफ्तों बाद दलेर मेहंदी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। हालांकि, उन्होंने इस विवाद पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने उस मुश्किल समय में साथ देने वाले अपने परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है।

दिवाली पर दलेर मेहंदी ने लिखा भावुक नोट

दिवाली के मौके पर दलेर मेहंदी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, “सालों से मुझे अपने संगीत और हर मंच पर दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता रहा है। लेकिन हाल ही में मैंने जो अनुभव किया, उसने मुझे इस तरह छुआ है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप जिस तरह मेरे साथ खड़े रहे, मेरे समर्थन में बोले, मुझ पर भरोसा जताया और प्यार दिया, उसके लिए मैं शायद कभी पूरी तरह से आभार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपके संदेश पढ़े, आपकी बातें सुनीं और आपकी दुआओं को महसूस किया। इन सबके बीच मैं खुद को बेहद विनम्र और आभारी महसूस कर रहा हूं।”

इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी तरनप्रीत कौर और भाई व गायक मीका सिंह समेत परिवार के सभी सदस्यों को मुश्किल समय में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। दलेर ने परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए लिखा, “मेरे भाई मीका ने पूरी मजबूती के साथ मेरा साथ दिया। मेरी पत्नी तरन ने अपने साहस और अटूट विश्वास से मुझे हिम्मत दी। गुरदीप ने अपने शांत स्वभाव और धैर्य से मेरा साथ दिया। वहीं मेरी बेटियों रबाब, अजीत और प्रभजोत ने मुझे बेपनाह प्यार दिया। इनमें से हर किसी ने अपने तरीके से मेरा साथ निभाया। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि ये सभी मेरे साथ हैं।”

यह भी पढ़ें: कैटरीना कैफ-विक्की कौशल के बेटे की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस, बोले- बिल्कुल मां पर गया है

गायक ने मनोरंजन जगत के अपने साथियों और देशभर के उन प्रशंसकों का भी आभार जताया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका हालचाल जाना। उन्होंने आगे लिखा, “प्यार, विश्वास और सम्मान के इस उपहार के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं सिर झुकाकर और दिल में कृतज्ञता के भाव के साथ इसे स्वीकार करता हूं।”

दलेर ने यह भी कहा कि मुश्किल समय में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उन्होंने उनके भीतर ‘इक ओंकार’ के वास्तविक अर्थ को और मजबूत किया है। उन्होंने लिखा, “मैं हमेशा से मानता आया हूं कि परिवार सिर्फ वे लोग नहीं होते, जिनके बीच हमारा जन्म हुआ है, बल्कि वे लोग भी होते हैं, जो जरूरत के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज मैं इस एहसास को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझ पा रहा हूं।”

उन्होंने आगे लिखा कि अक्सर किसी कलाकार के सफर और उसके योगदान की चर्चा तब होती है, जब वह उसे सुनने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं रहता। लेकिन वह खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अपने जीवनकाल में ही लोगों का इतना प्यार देखने और महसूस करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि भले ही वह हर संदेश का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने सभी का प्यार महसूस किया है और इसे कभी नहीं भूलेंगे।

यह भी पढ़ें: दिवाली पार्टी में ईशा देओल की एक्स-हसबैंड संग एंट्री, प्रियंका चोपड़ा ने भी निक के साथ मनाया त्योहार

दलेर मेहंदी ने अपने नोट का अंत करते हुए लिखा, “इस दिवाली हर घर में दीये जगमगाएंगे, लेकिन मेरे दिल में आप सभी के प्यार ने जो रोशनी जगाई है, वह मेरे लिए सबसे खास है।”

क्या है दलेर मेहंदी का उत्तराखंड कॉन्सर्ट विवाद?

दलेर मेहंदी 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में परफॉर्म करने पहुंचे थे। इस दौरान उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने बीच कार्यक्रम में ही उनका परफॉर्मेंस रुकवा दिया था। मंत्री ने आरोप लगाया था कि दलेर मेहंदी नशे में थे और मोटी फीस लेने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। उन्होंने गायक पर लाइव गाने के बजाय लिप-सिंक करने का आरोप भी लगाया था।

इसके बाद यह मामला काफी चर्चा में आ गया था। विवाद बढ़ने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। हालांकि, कुछ समय बाद मामला शांत होता नजर आया, लेकिन हाल ही में मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद को हवा दे दी।