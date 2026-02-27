सलमान खान के साथ ‘जय हो’ में नजर आ चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री डेज़ी शाह ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज़ करवा लिए हैं और मां बनने के लिए शादी का इंतजार करना जरूरी नहीं मानतीं।41 साल की अभिनेत्री का कहना है कि अब उनके पास यह विकल्प है कि वह “जब चाहें तब” मां बन सकती हैं। उनके अनुसार परिवार बसाने के लिए शादी अनिवार्य नहीं है।

हाल ही में एक बातचीत में डेज़ी ने कहा कि उन्होंने शादी को लेकर अपनी सोच “भगवान पर छोड़ दी है” और वह नहीं मानतीं कि बच्चे के लिए पति का होना जरूरी है। उन्होंने कहा, “मैंने अपने एग्स फ्रीज़ करवा लिए हैं, इसलिए जब चाहूं मां बन सकती हूं। मेरा अपना बच्चा हो सकता है।”

“मैंने जिंदगी में जो चाहा, वो पाया”

डेज़ी ने यह भी बताया कि वह अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि उनका सपना था अपना घर खरीदना, परिवार को अच्छी जिंदगी देना और पालतू जानवर रखना और ये सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। उनके मुताबिक, वह अभी एक शांत और खुशहाल दौर में हैं।

डेज़ी ने रिश्तों और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर खुलकर बात

अपने पिछले रिश्तों को याद करते हुए डेज़ी ने कुछ संबंधों को “टॉक्सिक” बताया। उन्होंने दावा किया कि एक पार्टनर ने उन्हें मेल को-स्टार्स के साथ काम करने से भी मना किया था। डेज़ी ने कहा कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और अच्छा कमाती हैं, लेकिन वह “एडल्ट इंसान की मां” नहीं बन सकतीं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें किसी पुरुष से अपने खर्च उठाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि पार्टनर का एक निश्चित स्तर पर कमाना जरूरी है। उनके अनुसार, रिश्ते में “प्यार” और “पैसा” दोनों बराबर अहमियत रखते हैं।

डेज़ी के करियर की झलक

डेज़ी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म तेरे के गाने “लगन लगी” से की थी, जिसमें उनके साथ सलमान नजर आए थे। उन्हें बड़ा ब्रेक फिल्म जय हो से मिला, जिसे सोहेल खान ने निर्देशित किया था।

इसके बाद वह रेस 3 में भी सलमान खान के साथ दिखीं, जिसका निर्देशन रेमो डिसूजा ने किया था। हाल ही में वह वेब सीरीज़ Red Room में नजर आईं। आने वाले समय में उनकी परियोजनाओं में The Ghost of Gandhi और Bihu Attack शामिल हैं।

एग फ्रीज़िंग पर खुलकर बोलने वाली अन्य हस्तियां

डेज़ी उन कई भारतीय सेलिब्रिटीज़ में शामिल हैं जिन्होंने एग फ्रीज़िंग को लेकर खुलकर बात की है। इनमें Priyanka Chopra, Mona Singh, Tanishaa Mukerji, Richa Chadha, Mandira Bedi, Farah Khan और Ekta Kapoor जैसे नाम शामिल हैं।