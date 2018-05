रेस-3 के इस डायलॉग की वजह से ट्रोल हो रहीं डेजी शाह, लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक

सलमान खान की फ़िल्म रेस 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हर बार की तरह इसे भी खालिस कमर्शियल मसाला एंटरटेनर फ़िल्म के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है और हर बार की तरह सलमान की इस फ़िल्म को लेकर भी सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। सोशल मीडिया में पिछले कुछ समय से हर ट्रेंड में रहने वाली चीज़ों को लेकर मीम्स बनाने का सिलसिला सा निकल पड़ा है और यूट्यूब पर पिछले कुछ दिनों से नं.1 पर ट्रेंड कर रेस 3 का ट्रेलर भी कहां लोगों की नज़र से बचने वाला था। जहां सलमान के फ़ैंस इसे देसी फास्ट एंड फ्यूरियस के तौर पर देख रहे हैं वहीं कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ही देखने से दूरी बनाई है। वजह है, सलमान का कमर्शियल सितारा होना और उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका मीनिंगफ़ुल सिनेमा से दूरी रखना। हालांकि सोशल मीडिया पर एक्टिव क्रिटिक्स और कई लोगों ने इस फ़िल्म के प्रति आलोचनात्मक रवैये की जगह मीम्स जैसे फनी माध्यम का सहारा लिया।

फिर चाहे वो सफ़ेद दाढ़ी में अनिल कपूर हों या हाथ में रॉकेट लॉन्चर लिए सलमान खान, रेस 3 का ट्रेलर कई अनूठे सीन्स से भरा है। लेकिन शायद सलमान ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी फ़िल्म का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। ट्रेलर के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जब अदाकारा डेजी शाह एक डायलॉग बोलती हैं – माय बिज़नेस इज़ माय बिज़नेस, इट्स नन ऑफ़ योर बिज़नेस।

एक बेहद स्वाभाविक सी बात को ड्रैमेटिक अंदाज़ में बोलती डेजी शाह के चलते ही ये डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग इस डायलॉग को सुनने के बाद कई लोग आम ज़िंदगी से जुड़े कई रिलेटेबल मीम्स बनाने लगे। ट्वीटर यूज़र्स ने कुछ प्रकार इस डायलॉग के साथ प्रयोग किए।

In Race 3 trailer, Daisy Shah says: Our business is our business. None of your business. Isse ache dailogues tarak mehta mein hai

And the best dialogue goes to Daisy shah.

our business is our business, that,s none of ur business.

hahaha pet nein dukh ho raha hai,#Race3

— TrInyn (@Anant52251293) May 16,