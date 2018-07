Dabangg tour: जैकलीन, कैटरीना, सोनाक्षी के साथ स्टेज पर जलवा दिखा रहे सलमान खान, देखें वीडियोज और फोटोज

Now that’s what you call a grand finale! Thank you New Jersey 😃 Everytime he performs jag ghoom jata hai ❤️ Event conceptualised, scripted and managed by @sohailkhanofficial entertainment and #JAEvents. @jordy_patel @aadu_adil #dabanggtour #salmankhan #bollywood #music #dance #movies #film #sultan #race3 #actor #celebrity #entertainment #btown #sonakshisinha #katrinakaif #jacquelinefernandez #daisyshah #prabhudeva #manieshpaul #artists #love #dabanggtourusa @beingsalmankhan @katrinakaif @jacquelinef143 @gururandhawa @aslisona @shahdaisy @prabhudheva73 @manieshpaul @beingmudassarkhan @sanjayshettyofficial @DabanggReloaded2018 @zeeamericas @sahilpromotions @beingbhav

A post shared by JA Events (@thejaevents) on Jul 7, 2018 at 8:42pm PDT