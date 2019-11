Dabangg 3, Munna Badnaam Hua Song Release: सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘दबंग 3’ (Dabangg 3) से नया गाना सामने आने वाला है। गाने को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार मुन्नी नहीं ‘मुन्ना बदनाम हुआ’ है। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वह अपनी फिल्म के अपकमिंग गाने के बारे में फैंस को जानकारी देते दिख रहे हैं। सलमान गाने के पोस्टर में दिख रहे हैं।

सलमान ने चमकीला कोट पहना हुआ है और वह बिंदास अंदाज में लेटे हुए हैं। सलमान खान ने साथ में इसे कैप्शन भी दिया है, जिसमें सलमान बता रहे हैं कि उनके चाहने वाले इस गाने की धमाकेदार रिलीज को ऑनलाइन लाइव भी देख सकते हैं। सलमान खान के ऑफीशियल हेंडल से लिखा गया- ‘Chulbul Pandey आ रहे हैं live साल के सबसे जबरदस्त गाने के साथ।

song of the year; ‘Munna Badnaam Hua’. See you there वहां मिलते हैं!’ सलमान खान के फैंस काफी एक्साइटेड हैं, मुन्नी के बाद अब मुन्ना वर्जन को देखने के लिए। सलमान खान के साथ इस दौरान प्रभुदेवा भी नजर आएंगे। दोनों मिलकर फैंस को क्या मस्ती दिखाते हैं आइए जानते हैं:-