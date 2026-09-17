दो पुलिस अफसर, एक रेप केस और तीन कहानियां। डायरेक्टर मेघना गुलजार एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म लेकर थिएटर में दस्तक दे रही हैं। इस फिल्म का नाम है ‘दायरा’ और ये आपसे एक बड़ा सवाल पूछती है। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर ‘दायरा’ आपको एक रेप केस के अंदर लेकर जाती है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है।

क्या है फिल्म की कहानी?

इस कहानी में दो पुलिस अफसर हैं, एक हैं रमन कुमार (पृथ्वीराज सुकुमारन) और दूसरी हैं अजूनी कोहली (करीना कपूर खान), दोनों के बीच है एक रेप केस। अजूनी और रमन इस केस के दो अलग-अलग छोरों पर खड़े हैं। इस दिल दहला देने वाले केस में बलात्कारियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसके लिए रमन को ‘कैप्टन इंडिया’ तक बनाकर उनकी पूजा की जा रही है। तो वहीं अजूनी इससे सहमत नहीं है और मामले की सच्चाई को खुद ढूंढने निकलती है।

रागिनी नाम की लड़की एक रात गायब हो जाती है। सुबह उसकी जली हुई लाश पुलिस को बरामद होती है। इस मामले ने देश की जनता का गुस्सा भड़का दिया है। पुलिस पर प्रेशर है कि आखिर इसमें गलती किसकी है। डीसीपी रमन कुमार मामले की जांच का जिम्मा उठाते हैं और पीड़िता के परिवार को आश्वासन देते हैं कि वो उन्हें न्याय दिलवाएंगे। उनकी टीम सभी आरोपियों को पकड़ भी लेती है, जिससे रमन पब्लिक के हीरो बन जाते हैं।

रमन और उनकी टीम आरोपियों का एनकाउंटर करते हैं, जिसे ‘न्याय’ माना जाता है। मगर जल्द ही सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या था। यहां मामले में एंट्री होती है डीसीपी अजूनी कोहली की। अजूनी, अपनी एक टीम बनाती है और इस मामले में हुई चीजों का मुआयना करने निकल पड़ती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि इस केस में बहुत-सी ऐसी चीजें भी हैं, जो लोगों के सामने नहीं आईं।

ये फिल्म आपको तीन नजारियों से देखने को मिलती है। एक रेप केस के नजरिए से, कि असल में क्या हुआ था। दूसरा अजूनी के नजरिए से, जो कानून में विश्वास रखती है। तीसरा रमन के नजरिए से जो अपने हिसाब से अपराधियों से डील करता है। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, चीजें और डार्क होती चली जाती हैं। पिक्चर के कुछ सीन्स आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं।

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मेघना गुलजार करती हैं सोचने पर मजबूर

मेघना गुलजार आपको जस्टिस सिस्टम के साथ-साथ हमारे पुलिस प्रशासन के बारे में भी सोचने को मजबूर करती हैं। सवाल उठता है कि क्या नाबालिक बलात्कारियों को छोड़ देना सही है? फिल्म के विजुअल्स ही इसकी कहानी को आगे ले जाते हैं और आप अपनी सीट से चिपके रहते हैं। पृथ्वीराज और करीना, दोनों की अपनी अलग स्टोरीलाइन चल रही है। मेघना इन दोनों को अलग ही रखती हैं। इसकी वजह से दोनों का साथ में एक सीन और भी ज्यादा असरदार हो जाता है।

परफॉरमेंस हैं लाजवाब

परफॉरमेंस की बात करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर खान, दोनों ने ही अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। पिक्चर दोनों में से किसी के भी किरदार का पक्ष नहीं लेती है। किसी को भी सही या गलत नहीं ठहराती और यही इसकी अच्छी बात है। एक्ट्रेस क्षिति जोग ने पिक्चर में पीड़िता की मां कर किरदार निभाया है और उन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाती है। क्षिति का काम इस पिक्चर में कमाल का है।

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इनके अलावा ‘दायरा’ में कंवलजीत सिंह, जितेंद्र जोशी, प्रगति मिश्रा, बिसवापति सरकार, अनुजा साठे संग अन्य एक्टर्स हैं। सभी ने अपने रोल्स को अच्छे से निभाया है। फिल्म का म्यूजिक आपको इससे जोड़ने में मदद करता है। पूरी फिल्म में कोई गाना नहीं है। फिल्म की कहानी ही पूरा वक्त आपको अपने साथ लेकर चलती है। अंत में एक गाना आता है, जो आपकी फीलिंग्स को और गहरा करता है।

ये फिल्म आपको याद दिलाती है कि बॉलीवुड में अभी भी बहुत जान बाकी है। ‘दायरा’ आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए।