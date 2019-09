Taran Adarsh Saaho Review and Rating: प्रभास स्टारर ‘साहो’ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ रही है। 30 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ने महज दो दिनों में ही 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म को जहां पब्लिक का जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं दूसरी फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने साहो को फ्लॉप बताया है। जिसके चलते प्रभास के फैन्स ने तरण को जमकर ट्रोल किया था। अब तरण आदर्श ने साउथ एक्टर अल्लु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। ऐसे में एक बार फिर से तरण सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

तरण आदर्श ने अल्लु अर्जुन की अपकमिंग तेलुगू फिल्म ala vaikunta puramulo का फर्स्ट पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में अल्लु एक लग्जरी कार के सामने स्टूल पर बैठे हुए हैं। वहीं एक शख्स उनकी सिगरेट जला रहा है। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

Allu Arjun and director Trivikram… First look poster of the keenly awaited #Telugu film #AlaVaikunthapuramulo… Costars Pooja Hegde and Tabu… #Sankranthi 2020 release. #AlaVaikunthapuramuloPoster #AlaVaikunthapuramuloFirstLook pic.twitter.com/EaCcvUj0IB

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 1, 2019