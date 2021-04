कोरोना महामारी से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के कोविड अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार के विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई जिसमें 13 मरीजों की मौत हो गई। इधर देश भर में कोविड से निपटने की केंद्र सरकार की रणनीति की आलोचना हो रही है। पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में करीब 25 मरीजों की मौत हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी से हो रही मौतों पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है।

उनके इस बयान पर बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने मुंबई के अस्पताल में लगी आग से हुई मौतों का उदाहरण देते हुए कहा कि वो शवों पर राजनीति बंद करें। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘कोरोना से ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ सकती है लेकिन देश में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी है और इसी वजह से अधिक मौतें हो रही हैं। भारत सरकार इसकी ज़िम्मेदार है।’

उनके इस ट्वीट को शेयर करते हुए अशोक पंडित ने ट्वीट किया, ‘मिस्टर गांधी, विरार मुंबई के एक अस्पताल में आग लग गई और 13 मरीज़ मर गए। कुछ आत्मग्लानि दिखाएं क्योंकि मरीज इस उदासीनता के कारण भी मरीज मर रहे हैं। विरार में जो मौतें हुईं उसके जिम्मेदार आप लोग हैं क्योंकि वहां आपकी सरकार है। शवों पर राजनीति बंद कीजिए।’

Mr. Gandhi .

A hospital in Virar Mumbai caught fire and and 13 patients died.

Show some remorse because patients are also dying due to this apathy.

Mr. Gandhi deaths in Virar is on you because you are ruling here.

Stop playing politics on dead bodies . https://t.co/L0iZjNdqrI

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 23, 2021