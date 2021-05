कोरोना वायरस महामारी से देश में मृतकों को संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से होनेवाली मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ऐसे में गंगा और यमुना नदियों से मिलती लाशों पर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के चौसा श्मशान घाट पर गंगा में करीब 40 लाशें तैरती हुई मिली है। स्थानीय प्रशासन ने यह संभावना जताई है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की है। वहीं बॉलीवुड एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

दिव्येंदु शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ‘गंगा में बहते शव मिले हैं, ये कहां से कहां आ गए हम। अब दूसरे अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड भी संकट से जूझ रहा है। हम इमरजेंसी जैसे हालात में हैं।’

आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का मामला उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है जिस कारण मंगलवार को प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 18 मई तक बढ़ा दी गई है।

Dead bodies found floating in Ganga!!!

Yeh kahan se kahan aa gaye hum..

Now, Uttarakhand is going through crisis, like most of our states!!

We are in a State of EMERGENCY

— divyenndu (@divyenndu) May 10, 2021