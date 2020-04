Ram Gopal Varma: फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा- ‘ मेरे डॉक्टर ने इसकी जांच की, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं।’ राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट से उनके फैंस के बीच हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनसे सवाल पूछने लगे कि -‘सर ये कैसे हो गया?’

तो किसी ने कहा- सर अपना खयाल रखिए।’ लोग राम गोपाल वर्मा के इस स्टेटमेंट को लेकर काफी सीरियस हो गए और उनके लिए चिंता जाहिर करने लगी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा- ‘अगर ये जोक अप्रैलफूल का तो बहुत ही भद्दा मजाक है।’

तभी राम गोपाल वर्मा का एक और ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा था-‘निराश करने केलिए माफी मांगता हूं, अभी डॉ. ने बताया कि उन्होंने मेरे साथ जोक किया। इसमें उनका दोष है मेरा नहीं। ‘ राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट को देख कर लोग भड़क गए।

Pls don't say April fool tomorrow, Police can even book you for that! We know you are capable of doing it 😉 — Sanjeevee sadagopan (@sanjusadagopan) April 1, 2020

यूजर्स राम गोपाल वर्मा को कहने लगे- ‘सीरियसनेस नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतनी खतरनाक बीमारी का यू मजाक बना रहे हो।’ तो किसी ने कहा-जेल में डालो इसको ये कोई मजाक है क्या? एक यूजर ने लिखा-‘पुलिस इस मजाक के लिए भी जेल पकड़करले जाएगी समझे।’ एक यूजर ने कहा-तुम दिमागी रूप से बीमार हो।

Sorry to disappoint, but now he tells me it’s a April Fool joke it’s his fault and not mine — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 1, 2020

लोगों को सीरियस होते देख राम गोपाल वर्मा ने एक और ट्वीट किया। राम गोपाल वर्मा ने कहा-‘मैं हमेशा माहौल को हल्का रखने की कोशिश करता हीं। जोक मेरे ऊपर था। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। फिर भी मैं माफी मांगता हूं।’

Anyway I am just trying to make light of a grim situation but the joke is on me and if I dint offend anyone I sincerely apologise to them — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 1, 2020

राम गोपाल के माफी मांगने वाले ट्वीट पर भी लोगों ने अपने रिएक्शन दिए। यूजर्स ने कहा- मुझे लगता है कि अफवाह फैलाने का ये अच्छा तरीका है। तो किसी ने कहा-‘अरे सर आपने माफी मांगली इतना काफी है हमारे लिए सर।’ तो किसी ने लिखा-‘दुनिया में लोग मर रहे हैं , इन्हें मजाक करना है।’