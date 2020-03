आज पूरे देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जनता कर्फ्यू को आम जनता के साथ ही सेलेब्स का भी भरपूर सपोर्ट मिला। घर पर बोरियत से बचने के लिए सेलेब्स ने अपना-अपना तरीका निकाला। जहां कुछ लोगों ने पेंटिंग का सहारा लिया तो वहीं मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टाइम पास के लिए ट्विटर पर अंताक्षरी गेम शुरू कर दिया। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा, ‘हम 130 करोड़ का परिवार हैं, तो टैग करना मुश्किल है कि अगला गाना कौन गाएगा। इसलिए अपना मर्जी का गाना गाओ और ट्वीट करो क्योंकि ये अपनी मर्जी वाला ट्विटर अंताक्षरी है।

Lag jaa gale is the wrong song during #corona

— Smriti Z Irani (@smritiirani) March 22, 2020