इस वक़्त भारत ही नही बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस (coronavirus) महामारी के कारण तकलीफें झेल रहा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास में जुटी है। कोरोना वायरस के चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है। अभी कुछ समय पहले बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (emraan hashmi) ने ट्वीट कर चीन की क्लास लगाई है।

इमरान हाशमी ने ट्वीट कर लिखा,’ और यह सब (कोरोना वायरस) इसलिए कि हजारों मील दूर का कोई व्यक्ति चमगादड़ खाने का एक अजीब पाक अनुभव चाहता था।’ इमरान हाशमी के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि दोनों ही कलाकारों ने अपने ट्वीट में कहीं पर भी चीन का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा जिस ओर था वो उनके ट्वीट से साफ पता चल रहा था।

And all this because some person thousands of miles away wanted to have a freakish culinary experience like eating a BAT …

— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) March 26, 2020