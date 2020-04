Ajaz Khan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे (शुक्रवार) देश के नाम संबोधन दिया था। इस बार पीएम मोदी ने देशवासियों से रविवार शाम को दिए जलाने और घर की बत्तियां बुझाने की अपील की। ऐसे में पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग पीएम की बात को सुन कर हर्षित हो उठे, तो कोई पीएम के इस संबोधन पर तंज कसने लगा।

एक्टर एजाज खान ने भी पीएम मोदी के संबोधन पर चुटकी ली। देश के नाम पीएम के मेसेज को लेकर एजाज खान ने कहा- ‘सारी लाइट है जब बंद हो जाएंगी तो करोना यह समझेगा कि भारत में अब कोई नहीं है तो वह भाग जाएगा। धन्यवाद मोदी जी।’

एजाज के इस ट्वीट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन पर यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा-‘थाली और ताली में भीड़ के कारण गिनती नहीं हो पाई, इसलिए अब टार्च और दिये जला कर एक बार फिर अंधभक्तों की गिनती की जाएगी..!!’ एक यूजर ने लिखा- ‘इस “प्याज खान” के दिमाग की बत्ती फिर भी नहीं जलनी है। जिसे मोदी जी से “जलन” है उसे कुछ जलाने की आवश्यकता नहीं ।’

तो किसी ने एजाज खान की खबर लेते हुए कहा- ‘कैसे सेलिब्रिटी हो तुम? यहां लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो।’ तो किसी ने मस्ती लेते हुए कहा- ‘हाँ और वो कोरोना तुम्हारी अम्मा के पास चले जायेगे।’ एक ने कहा- ‘भाई आज कल निर्मल बाबा का काम हमारे फेंकुजी कर रहे है।’

तो कोई बोला- ‘देखो मोदी जी करोना के साथ नाइंसाफी करने जा रहे हैं बेचारे को दिखता नहीं है अंधेरे में अगर वो कहीं लुढ़क कर गिर गया फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। थाली के बाद भक्तों अब जलाओ टॉर्च ।

New task is here ! Yay yay yayy !!!

— taapsee pannu (@taapsee) April 3, 2020